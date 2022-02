12 feb 2022 11:42

ITALIA IN BOLLETTA – L’IDEA DI DRAGHI PER RISPONDERE ALLA CRISI DEI PREZZI DELL’ENERGIA? RADDOPPIARE LA PRODUZIONE DI GAS. MA PER ATTUARE IL PIANO BISOGNERÀ ACCORDARSI CON I PRODUTTORI. LA PERFORAZIONE DI POZZI AGGIUNTIVI POTREBBE PORTARE A ESTRARRE 1,5-2 MILIARDI DI METRI CUBI IN PIÙ. NEI MESI SCORSI IL MINISTRO ROBERTO CINGOLANI HA PROPOSTO DI TORNARE A ESTRARRE GAS PER TAGLIARE LA BOLLETTA (IL NODO DELLE TRIVELLAZIONI NEL MAR ADRIATICO E IN BASILICATA)