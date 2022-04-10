MARIO DRAGHI ROBERTO CINGOLANI
ITALIA ALLA CANNA DEL GAS - DOPO L'ALT DI BIDEN ALL'IMPORTAZIONE DI PETROLIO RUSSO, L'ITALIA ACCELERA PER GARANTIRE LE RISERVE DI GAS PER L'INVERNO PROSSIMO - DRAGHI ANDRA' IN ALGERIA, INTANTO IN QUESTE ORE IL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE HA DIFFUSO NUOVE REGOLE PER SPINGERE GLI OPERATORI AD ACCELERARE SUGLI STOCCAGGI DI GAS - IL RISCHIO DI UN EMBARGO UE AL METANO RUSSO...-
MARIO DRAGHI ROBERTO CINGOLANI
CIAK, MI GIRA – “SONIC 2” VOLA RAPIDISSIMO NELLE VETTE PIÙ ALTE DEL BOX OFFICE. IL PRIMO FILM ITALICO E' “BLA BLA BABY” DI FAUSTO BRIZZI, DECIMO. UN DISASTRO DESCRITTO PERFETTAMENTE DA UN TWEET DEL PADRONE DEL CINEMA ITALIA DI BELLUNO: "VENERDÌ SERA; DUE SPETTATORI IN SALA CON ‘’LA FIGLIA OSCURA’’. MEGLIO CHIUDERE IL CINEMA. GRAZIE A CHI CI HA VOLUTO BENE. MA COSÌ NON SI PUÒ ANDARE AVANTI. DAREMO INCARICO AL COMMERCIALISTA PER LA CHIUSURA. GRAZIE A CHI CI È STATO"
RIECCOLO! IL BERLUSCA NON MUORE MAI – DIETRO L’ENNESIMA RESURREZIONE DEL CAV, DOPO LE SCONFITTE POLITICHE E I PROBLEMI DI SALUTE, C’E’ LA MANO DEL SUO MEDICO ALBERTO ZANGRILLO SECONDO CUI SILVIO "E’ UN UOMO CHE HA VALICATO LE LEGGI DI NATURA" - NEL 2011 DISSE CHE BERLUSCONI ERA COME SE AVESSE 50 ANNI. NE AVEVA 75 ANNI E OGGI NE HA 85 – L’INCONTRO EPICO CON UN PASTORE MOLISANO CHE GLI DISSE: “EH MA ARRIVA, ARRIVA” – LA RISPOSTA DI SILVIO: “POSSO TOCCARMI LE PALLE?”
GENERALI DELLE MIE BRAME - L’ESITO DEL DUELLO TRA NAGEL-DONNET E CALTAGIRONE-DEL VECCHIO VERRÀ DECISO IL 29 APRILE DAL VOTO DEI FONDI INTERNAZIONALI AZIONISTI DEL LEONE DI TRIESTE – OGGI ISS E GLASS LEWIS, LE DUE MAGGIORI SOCIETÀ DI CONSULENZA MONDIALI SPECIALIZZATE NELLE RACCOMANDAZIONI DI VOTO PER GLI INVESTITORI, CONSIGLIANO, CON COMMENTI MOLTO DRASTICI, DI NON VOTARE LA LISTA CALTAGIRONE
GLI EBREI AMERICANI SI OPPONGONO ALL'ESTENSIONE DELL'ORA LEGALE - IL SENATO HA APPROVATO LA LEGGE QUASI ALL'UNANIMITA', MA PER LA COMUNITA' EBRAICA QUESTO RENDERA' IMPOSSIBILE AI FEDELI FARE LA PREGHIERA COMUNITARIA DEL MATTINO E ARRIVARE IN TEMPO SUL LUOGO DI LAVORO E A SCUOLA NEI MESI INVERNALI - LA TRADIZIONE VUOLE INFATTI CHE SI PREGHI DOPO L'ALBA PER 30-40 MINUTI...
V PER VICTORIA (CABELLO) – “IO SEXY? SONO UNA DI QUELLE DONNE COMUNI, UNA DI QUELLE NON CAGATA DA NESSUNO, MA CHE POI SVELA GRANDI SORPRESE. POTREI DIVENTARE LA CAPOFILA DI UNA NUOVA CATEGORIA SU PORNHUB. QUALE? CESSO SENZA TETTE CON FRANGIA”
CAFONALINO - I PREGIUDIZI ME LI MAGNO: CENERESTE CON DEI TAGLIONI AL TARTUFO CUCINATI DA UN RAGAZZO CON LA SINDROME DI DOWN E LO SPETTRO AUTISTICO? AL CINEMA FARNESE DI ROMA PRESENTATO IL DOCUFILM “LE RICETTE DELLO CHEF ANTONIO PER LA RIVOLUZIONE”, CHE RACCONTA LA STORIA DELL’ALBERGO ETICO, IN CUI IL 60% DELLO STAFF È COMPOSTO DA PERSONE CON DISABILITÀ - PRESENTI ALLA SERATA ANCHE IL SENATORE COMINCINI, GLI ONOREVOLI ALEMANNO, CRIPPA E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
SIETE SEMPRE INCAZZATI? POTRESTE ESSERE MALATI – SI CHIAMA IL DISTURBO DA DISREGOLAZIONE DELL'UMORE DIROMPENTE E SI PRESENTA GIÀ PRIMA DEI DIECI ANNI DI ETÀ – CHI SOFFRE DELLA MALATTIA NON HA SOLO IL PROBLEMA DI PASSARE PER STRONZO, MA ANCHE MAGGIORI PROBABILITÀ DI AVERE “DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO, COMPORTAMENTI AUTOAGGRESSIVI E IDEAZIONE SUICIDARIA” – E SUL LEGAME TRA CATTIVO UMORE E DEPRESSIONE UNO STUDIO HA RIVELATO CHE...