ITALIA A TUTTO GAS! – LA NAVE GOLAR TUNDRA È FINALMENTE ARRIVATA AL PORTO DI PIOMBINO, DOPO 26 GIORNI DI NAVIGAZIONE DA SINGAPORE: ENTRERÀ IN FUNZIONE A MAGGIO E POTRÀ TRASFORMARE 5 MILIARDI DI METRI CUBI DI GAS NATURALE LIQUIDO ALL’ANNO – PREVISTE LE PROTESTE DEI SOLITI ROMPICOGLIONI DEI COMITATI, MA È CONTRARIO ANCHE IL SINDACO DI PIOMBINO, FRANCESCO FERRARI (DI FRATELLI D’ITALIA)

1. LA NAVE RIGASSIFICATRICE GOLAR TUNDRA È NEL PORTO DI PIOMBINO

l arrivo della nave rigassificatrice golar tundra al porto di piombino 5

La nave rigassificatrice Golar Tundra di Snam è finalmente arrivata nel porto di Piombino (Livorno) dopo 26 giorni di navigazione da Singapore (via Suez) e ha fatto il suo ingresso intorno alle 23 venendo posizionata alla banchina di attracco della darsena nord. Quattro rimorchiatori l'hanno trainata all'ormeggio con una manovra lenta e precisa dopo una sosta di attesa di circa quattro ore alla fonda nel golfo di Follonica.

[…] La nave è lunga quasi 300 metri e alta 55 quindi per gestirne l'ingombro è servita un'operazione notturna cioè si è agito quando il traffico dei traghetti si ferma fino all'alba dopo l'ultima corsa. L'arrivo della nave rigassificatrice a Piombino - e così l'altra simile prevista su Ravenna - affrancherà l'Italia da una significativa quota di dipendenza di importazione di metano dai gasdotti transazionali di terra, dalla Russia e anche dall'Azerbaigian.

l arrivo della nave rigassificatrice golar tundra al porto di piombino 6

I gestori potranno rivolgersi al mercato di altri Continenti (Africa, Americhe, pure Asia Oceania) e ovviare alle turbolenze geopolitiche che possono gravare sul trasporto di gas solo via terra.

La nave Fsru di Piombino è accreditata di una capacità potenziale di trasformazione di gas liquido in 5 miliardi di metri cubi l'anno. Tuttavia, insieme alla Fsru che ci sarà a Ravenna si parla di ben 13 miliardi di metri cubi annui, un segnale forte nell'approvvigionamento e nella distribuzione di gas per l'Italia.

eugenio giani l arrivo della nave rigassificatrice golar tundra al porto di piombino 2

La Golar Tundra non entra subito in funzione. Bisogna aspettare maggio, dicono le previsioni tecniche quando al cantiere di Snam visibile in lontananza, dalla parte opposta del porto commerciale saranno terminati gli allacci con il nuovo metanodotto di terra. La presenza della Golar Tundra ha già un forte valore simbolico.

[…] Sulle divergenze col Comune di Piombino e il sindaco Francesco Ferrari, oltre ai comitati degli abitanti, [il presidente della Regione Toscana, Eugenio] Giani ha detto che siccome "ora c'è la nave ci si renderà conto che si deve lavorare finalmente ai vantaggi per la popolazione".

francesco ferrari sindaco fdi di piombino

2. GOLAR TUNDRA, COME FUNZIONA E COSA SAPPIAMO DEL RIGASSIFICATORE DI PIOMBINO

Estratto da https://tg24.sky.it/

[…] Costruita nel 2015, la Golar Tundra, acquistata da Snam a Singapore e battente bandiera delle isole Marshall, è lunga circa 292,5 metri, larga circa 43,4 metri e alta circa 55 metri (altezza massima dalla chiglia al punto più alto). Secondo dati di Snam la nave è dotata di quattro serbatoi di stoccaggio di Gnl, disposti nella parte centrale dello scafo, ha l'impianto di rigassificazione a prua, mentre gli alloggi dell'equipaggio, la sala di controllo centralizzata e i macchinari di servizio sono a poppa

l arrivo della nave rigassificatrice golar tundra al porto di piombino 1

[…] QUANTO HA PAGATO SNAM - Snam ha acquistato la Golar Tundra nel giugno 2022 da Golar Lng Limited per un corrispettivo di 350 milioni di dollari (circa 330 milioni di euro) per favorire una maggiore sicurezza energetica e diversificazione degli approvvigionamenti dell'Italia. La nave ha lasciato il cantiere Keppel di Singapore il 21 febbraio 2023 per andare a Piombino (Livorno)

[…] COME FUNZIONA - Ogni metaniera trasporta il Gnl alla temperatura di -160°C, trasferisce il gas naturale liquefatto nei serbatoi del terminale. Questo processo avviene tramite bracci di scarico installati sulla Golar Tundra i quali si allungano e si agganciano alle flange della metaniera; a quel punto il Gnl viene travasato nei serbatoi e stoccato

l arrivo della nave rigassificatrice golar tundra al porto di piombino 4

COME SI OTTIENE LA RIGASSIFICAZIONE - Il processo di rigassificazione si ottiene immettendo il Gnl in uno scambiatore di calore in cui scorre un liquido più caldo, normalmente acqua di mare, la cui temperatura naturale è sufficiente per riportare il gas allo stato gassoso. Il metano a temperatura ambiente ottenuto dal processo di rigassificazione viene poi compresso e immesso in un gasdotto che arriva alla rete di trasporto nazionale partendo direttamente dalla nave (che conta un equipaggio di circa 30 persone) […]

