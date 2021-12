6 dic 2021 10:42

JINGLE BANG - POLEMICHE IN AMERICA PER IL TWEET DI UN ESPONENTE REPUBBLICANO CHE PER GLI AUGURI DI NATALE HA CONDIVISO UNA FOTO IN CUI LUI, MOGLIE E FIGLI, SEDUTI SUL DIVANO DI CASA, IMBRACCIANO FUCILI D'ASSALTO - L'ATTIVISTA FRED GUTTENBERG, LA CUI FIGLIA E' RIMASTA UCCISA IN UNA SPARATORIA, HA RISPOSTO POSTANDO LE "SUE FOTO DI FAMIGLIA": "UNA E' L'ULTIMA FOTO CHE HO SCATTATO A JAMIE, L'ALTRA MOSTRA DOV'E' SEPOLTA..."