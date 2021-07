IL KILLER INVISIBILE – TRAGEDIA IN UNA PANETTERIA A TORRE MONDOVÌ IN PROVINCIA DI CUNEO: MADRE E FIGLIO SONO MORTI AVVELENATI DAL MONOSSIDO DI CARBONIO A CAUSA DI UN MALFUNZIONAMENTO DI UN FORNO A GAS – I DUE SONO STATI RITROVATI DA UNA PARENTE CHE HA DATO L’ALLARME DOPO AVER TROVATO IL LOCALE CHIUSO...

Giu.Sca. per "il Messaggero"

Ernesta Boglio

Sono morti insieme, madre e figlio, avvelenati dal monossido di carbonio che poco per volta ha saturato il laboratorio della loro panetteria. Ernesta Boglio, 79 anni, e il figlio Bruno Manuello, di 47, stavano lavorando come tutte le mattine, domenica compresa, nel negozio di Torre Mondovì, nel Cuneese, a preparare il pane. Non si sono accorti che qualcosa non funzionava in un forno a gas. È questa la causa più probabile della tragedia.

Poco alla volta il monossido di carbonio ha impregnato i locali, stordendo madre e figlio fino ad avvelenarli. Quando i soccorritori sono arrivati era troppo tardi: Ernesta Boglio era appoggiata a una sedia, già morta, il figlio poco lontano, dava ancora qualche debole segnale di vita ma i tentativi del 118 di rianimarlo sono risultati inutili.

A dare l' allarme, poco dopo le 8:30 di ieri mattina, è stata una parente che aiutava le vittime nell' attività commerciale.

Bruno Manuello

L' ALLARME

Ha trovato il locale chiuso e ha telefonato ai militari dell' Arma. Sul posto sono arrivate le ambulanze, i carabinieri, i vigili del fuoco, ma il dramma si era già consumato. Al negozio si è precipitato anche il sindaco, Gianrenzo Taravello che ricorda come la panetteria fosse stata aperta dal marito e padre delle vittime, morto qualche anno fa.

Un piccolo esercizio che vende pane ma anche tanti altri generi alimentari, come è tipico dei piccoli paesi. Torre Mondovì non ha neppure cinquecento abitanti, è un comune collinare ai bordi delle Langhe Monregalesi, vicino a Vicoforte Mondovì e al suo monumentale santuario con la cupola ellittica più grande d' Europa.

L' INDAGINE

La panetteria-rivendita di generi alimentari Manuello con le insegne consumate dal tempo, è un servizio essenziale per gli abitanti e per i turisti in transito, in un pezzo del Piemonte al confine con la Liguria.

Bruno Manuello era conosciuto e apprezzato anche per il suo impegno di volontario alla Croce Rossa, nella sezione di Mondovì. «È questa una tragedia terribile per tutto il nostro paese - commenta il primo cittadino Taravello - Manuello è la panetteria storica di Torre Mondovì, portata avanti da due generazioni. L' intera comunità è profondamente addolorata per la morte dei due titolari, nostri concittadini. Noi ci stringiamo ai familiari in questo momento terribile. Il monossido di carbonio, purtroppo, è qualcosa che, in pochissimo tempo, non dà scampo».

Adesso saranno le indagini dei carabinieri e dei vigili del fuoco, coordinati dalla procura di Cuneo, ad accertare le cause dell' incidente.

Bruno Manuello