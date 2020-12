Estratto dell’articolo di Marco Grasso per il “Fatto quotidiano”

È una notte di metà settembre e sul lungomare fra Portofino e Santa Margherita, una Ferrari sfreccia ad alta velocità. Viene intercettata dai carabinieri che fermano l' autista, gli fanno la ramanzina e una multa salatissima. […] intorno alle 3, una seconda pattuglia incappa in una coppia di uomini che si muove in modo furtivo. Questa volta nel centro di Rapallo, a dieci chilometri di distanza. Alla vista dei militari uno dei due si allontana in fretta. L'altro prova a sbarazzarsi di qualcosa in modo piuttosto plateale, poi si incammina velocemente verso la macchina.

A terra i carabinieri recuperano alcune dosi di cocaina, così bloccano e identificano il proprietario dell' auto: è Lapo Elkann. Ed era sempre lui, due ore prima, il pilota spericolato che aveva scambiato il lungomare per il circuito di un Gran premio. Le follie di quella nottata sono diventate un' inchiesta della Procura di Genova. I magistrati hanno iscritto l' ereditiero di casa Agnelli nel registro degli indagati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

È il reato contestato dai carabinieri della compagnia di Santa Margherita per il quantitativo di droga che aveva con sé, fra i 3 e i 4 grammi […] Sul caso il pm Silvia Saracino ha chiesto l' archiviazione, convinta che quella quantità […] possa essere considerata […] una quantità compatibile con un consumo personale. Se il giudice accettasse questa interpretazione, per Elkann resterebbe solo la segnalazione al Sert come tossicodipendente. L'episodio era rimasto finora inedito, avvolto dal riserbo delle indagini. I fatti risalgono al 12 settembre scorso. […]

