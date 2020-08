“C'AMMA RIPIGLIA' TUTTO CHELL'CHE È O' NUOST” – BUFERA SUL CANDIDATO CIRO ATTANASIO, IN LISTA CON +EUROPA A SOSTEGNO DI VINCENZO DE LUCA, CHE IN UN MESSAGGIO ELETTORALE SUI SOCIAL FA IL VERSO AL BOSS DELLA SERIE TV “GOMORRA” - LUI SI DIFENDE DALLE CRITICHE, MA LA PEZZA È PEGGIORE DEL BUCO: “HO GIOCATO CON I CLICHÉ CHE RUOTANO INTORNO ALLA SERIE GOMORRA, CONSAPEVOLE CHE AVREBBERO SCATENATO L'INFERNO…” - VIDEO

Ciro Pellegrino per "www.fanpage.it"

ciro attanasio 1

«Je so' Ciro e m0 ‘ c'hamma piglia' tutto chello che è ‘o nuosto…sanità, rifiuti, turismo, lavoro, ma soprattutto dignità e rispetto…». Quando parla Ciro Attanasio, operatore socio sanitario, il suo accento marcato è quello dell'entroterra napoletano: Camposano, Marigliano, le zone in cui si gioca una partita all'ultimo voto tra i candidati alle Elezioni Regionali in Campania del prossimo settembre.

ciro attanasio 3

E il candidato pro-De Luca, aspirante consigliere regionale nelle liste di Più Europa in Campania, ci mette di tutto: un po' di don Pietro Savastano della serie tv Gomorra (ci dobbiamo riprendere tutto quello che è nostro) e forse pure un po' di Massimo Troisi. I video elettorali di Ciruzzo hanno un effetto comico incredibilmente potente e diventano virali, lui non la prende benissimo perché la frase estrapolata dalla serie tv sulla camorra diventa inevitabilmente oggetto di reprimenda politica in tempi di campagna elettorale.

ciro attanasio

Il candidato, non ci sta e su Facebook si sfoga, ma la pezza è peggiore del buco: «Ho giocato con i cliché che ruotano intorno alla serie Gomorra, consapevole che avrebbero scatenato l'inferno, e diviso a metà l'opinione pubblica. Ed è esattamente quello che volevo.

ciro attanasio 2

È chiaro che il principio di legalità è profondamente radicato nel mio Dna, però questo è servito a sottolineare le tante contraddizioni e differenze che abbiamo nella nostra terra». Così l'operatore socio sanitario con un passato nella destra di Fratelli d'Italia e ora devoto a Vincenzo De Luca, si sfoga con un rap che è un capolavoro trash.

(...)

ciro attanasio 4