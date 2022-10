“ABBIAMO DATO AL MUSEO UNA VISIBILITÀ CHE NON HA MAI VISTO IN ANNI” - DOPO LE POLEMICHE LE "INFLUENCER" ALEX MUCCI ED EVA MENTA ARCHIVIANO (MA NON CANCELLANO, NON SI SA MAI) LE FOTO SCAPEZZOLATE AGLI UFFIZI - IL RITRATTO DELLE DUE VISPE SIGNORINE, CHE DELIZIANO I LORO FOLLOWER CON SCATTI PICCANTINI SU INSTAGRAM E ONLYFANS: ALEX MUCCI, CLASSE 1988, SI È LAUREATA IN INGEGNERIA AEROSPAZIALE, POI HA DECISO DI APPENDERE LE TUTE DA ASTRONAUTA AL CHIODO E PUNTARE TUTTO SULLE GHIANDOLE MAMMARIE XXL – EVA MENTA, NATA NEL 1994, DISPENSA CONSIGLI DI STILE, COME SCUSA PER MOSTRARE I SUOI "VALORI" - VIDEO

EVA MENTA RISPONDE ALLA POLEMICA SULLE FOTO SEMINUDE AGLI UFFIZI

1 - SEMINUDE AGLI UFFIZI DI FIRENZE, LE DUE INFLUENCER CANCELLANO LE FOTO

Gianmarco Lotti per www.repubblica.it

Caso "archiviato" ma non cancellato. Le foto a seno quasi scoperto di fronte alla Venere di Botticelli scattate dentro il museo degli Uffizi di Firenze il 26 ottobre dalle influencer Alex Mucci e Eva Menta sono state ritirate dai social dove le due ragazze contano dieci milioni di follower. Dopo molte polemiche e la richiesta da parte delle Gallerie di eliminarle.

Tramite i loro profili Instagram Menta e Mucci hanno spiegato che avrebbero archiviato il post delle polemiche, per adesso non si parla di cancellazione della foto.

La decisione è maturata nella notte: "Sono le 4.30 e ci rendiamo conto che la situazione è sfuggita di mano. Sta diventando frustrante contenerla.

Abbiamo deciso di archiviare (momentaneamente) il post per fare calmare le acque, almeno finché la situazione non rientri".

Sempre Alex Mucci e Eva Menta hanno scritto: "Non si tratta di un'ammissione di colpa da parte nostra, noi continueremo a far valere il nostro gesto come atto creativo e non denigratorio. Il post è solo archiviato, per ora".

Dopo le proteste, la prima a difendersi era stata Alex Mucci: "Ho letto cose indicibili e immonde sotto il post, vanno oltre le pure opinioni, Ho letto offese e minacce verso la mia persona, la mia famiglia e mia figlia".

Ha poi proseguito: "Non esiste una legge che impone un dress code in un museo. Vorrei sapere in che assurdo modo la figura del mio corpo vestito così può offendere l'immagine di un altro corpo effettivamente privo di indumenti".

L'influencer ha spiegato così il gesto compiuto assieme alla collega: "La foto è pensata come espressione libera e artistica sul rapporto tra il corpo della donna di un tempo e quello moderno, e come esso stesso sia percepito artistico in un caso e diversamente nell'altro. Il contenuto è provocatorio ma senza scopo di lucro o denigrante".

Infine non è mancata una puntura agli Uffizi: "Eva ed io abbiamo dato al museo una visibilità che non ha mai visto in anni. In Italia siamo pieni di arte, ma non sappiamo pubblicizzarla.

C'è chi ha scritto che dovevamo cancellare la foto perché non abbiamo pagato un canone previsto per l'utilizzo commerciale delle immagini. Se questo è il problema, invito gli Uffizi a fare la loro richiesta economica". La polemica è destinata a continuare.

2 - LA STORIA DI EVA MENTA, MODELLA E INFLUENCER DI SUCCESSO

Da www.tpi.it - 11 novembre 2021

Si sente parlare sempre più spesso di imprenditrici digitali, influencer e fashion blogger che si sono fatte strada nel mondo di internet ritagliandosi lo spazio per creare un business di successo. Queste persone sono capaci di instaurare un dialogo diretto con gli utenti della Rete, consigliando e offrendo spunti creativi soprattutto per quanto riguarda settori specifici come abbigliamento, calzature e cosmetica ma non solo.

Tra le principali figure di riferimento nel panorama sia italiano che straniero troviamo Eva Menta, nata il 6 Ottobre del 1994 e con un fisico mozzafiato, sempre più al centro delle scene sui canali social. Su Instagram, principale piattaforma utilizzata per dialogare con gli utenti, il suo seguito è ogni giorno più ampio. Ormai la quota 3 milioni di follower è stata ampiamente superata e il viaggio della fashion influencer è destinato a proseguire ancora a lungo.

Eva Menta è il perfetto esempio di ragazza intraprendente che si è fatta da sola, scegliendo di puntare sulle sue passioni – moda, bellezza, viaggi – per trasformarle in un lavoro. Lo strumento offerto dal web, del resto, è davvero potente e imparare a utilizzarlo è la chiave per un successo 2.0.

Il punto focale del lavoro di influencer di moda è duplice: troviamo da un lato, come detto, la necessità di creare un ponte empatico con gli utenti del web, mentre dall’altro le grandi aziende e i brand più affermati nel settore di moda e bellezza che inviano prodotti da provare e indossare.

Le professioniste digitali come Eva Menta consigliano il loro pubblico, dando spunti creativi e di stile in fatto di outfit e non solo. In questo modo possono orientare lo shopping, moltiplicando le occasioni di collaborazione con sempre nuovi marchi e aziende nei vari settori e in campo internazionale.

La fashion blogger e influencer Eva Menta è bionda e con gli occhi neri, alta 1 metro e 75 centimetri. Il suo fisico statuario le consente anche di lanciare un messaggio positivo di amore verso di sé alle ragazze: vivere bene il rapporto con l’immagine che ogni giorno vediamo al mattino nello specchio è molto importante.

Soprattutto in un periodo storico come quello che stiamo vivendo. E’ appassionata di salute e fitness, ulteriori elementi che vanno a comporre il puzzle della sua incredibile scalata al successo. Il talento di questa modella italiana ha davvero sbalordito tutti e in pochi anni i numeri relativi alla sua schiera di follower sono cresciuti in maniera esponenziale. Non segue un particolare stile, un giorno veste comoda e l’altro street oppure indossa tacchi eleganti.

L’importante è porre al centro la ricerca di sé e della propria personalità: qualsiasi indumento o accessorio viene infatti interpretato da Eva Menta, che in qualche modo lo adatta a sé e lo rende suo. Oltre al lavoro da modella e influencer, ha anche altre passioni in primis shopping e viaggi. Pubblica e aggiorna in modo costante i suoi profili per stimolare l’engagement con il pubblico.

3 - ALEX MUCCI, CHI È L’INFLUENCER E STAR DI ONLYFANS CHE HA SCATENATO LA POLEMICA DEGLI UFFIZI

Eleonora Galli per www.rumors.it

Alessia Mucci, conosciuta sui social come Alex Mucci o Alexis, classe 1988, è originaria di Pescara. Il suo personaggio è uno dei più chiacchierati sui social e i suoi profili vantano più di 6 milioni di followers complessivi tra Instagram e TikTok per i suoi contenuti osé che oltrepassano i limiti della censura e del regolamento.

In particolare, su Instagram si mostra quasi sempre con maglie trasparenti che più che un effetto vedo-non vedo mostrano nella sua interezza il décolleté abbondante, oppure con slip succinti con l’obiettivo di mettere in mostra il tonico lato B.

Tuttavia, il fisico e le forme non sono tutto: Alessia nel 2013 si è laureata in Ingegneria Aerospaziale al Politecnico di Torino, cosa di cui si è vantata recentemente sul suo profilo TikTok in risposta da un hater.

Oltre all’ingegneria e ai contenuti per adulti, Alex ha anche la passione per la musica: nel 2019 ha firmato un contratto per l’etichetta di Jake la Furia pubblicando due singoli, F.P.F nel 2019 e Foto Nuda nel 2020.

Dopo il successo sui social, l’influencer e modella ha deciso di aprire anche un profilo OnlyFans, piattaforma per adulti creata per la pubblicazione di contenuti a luci rosse fruibili attraverso un abbonamento mensile. Nonostante Alex utilizzi e aggiorni quotidianamente il suo profilo OnlyFans, non rinuncia a postare scatti simili anche sugli altri social, in particolare Instagram: infatti, è raro trovare una sua foto vestita sul suo profilo.

Alessia ama condividere sui suoi profili anche qualche dettaglio della sua vita privata. Di recente ha dichiarato ai suoi followers di esserci trasferita in Svizzera e di aver ottenuto anche la cittadinanza.

L’influencer in questo momento vive insieme al suo compagno, lo speaker e creatore del Cerbero Podcast Mr.Marra con il quale, a volte, si diverte a pubblicare scatti di coppia, ovviamente sempre seguendo la sua linea narrativa.

Nel 2020 la coppia ha annunciato che sarebbero diventati genitori e nel 2021 è nata Asia Andrea. Come ci si potrebbe aspettare, il lavoro di Alexis ha scatenato non poche critiche da parte dei suoi followers che non vedono appropriato per una madre posare nuda sui social ed esporre, tra un contenuto osé e l’altro, la figlia neonata.

