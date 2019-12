“ABBIAMO FATTO L’AMORE 22MILA VOLTE” – LA STORIA DI UN UOMO CHE AL “GUARDIAN” RACCONTA LA SUA INTENSA VITA SESSUALE CON LA COMPAGNA DI UNA VITA: “IO E MIA MOGLIE SIAMO NEL NOSTRO QUINTO DECENNIO DI VITA INSIEME. FACCIAMO SESSO DUE VOLTE AL GIORNO E ANCHE DI PIÙ. ABBIAMO SPERIMENTATO TUTTE LE POSIZIONI E LO ABBIAMO FATTO FUORI DALLA CAMERA DA LETTO. UN MOMENTO MEMORABILE SONO STATE LE SEI VOLTE IN UNA…”

La lettera di un lettore al “Guardian”

Mia moglie ed io siamo nel nostro quinto decennio vissuto insieme. Facciamo ancora l'amore almeno una volta, di solito due volte al giorno, a volte anche più. Per me, nient'altro nella vita si avvicina a quell’euforia. Ora siamo più grandi, il sesso richiede più tempo, ma questo è un vantaggio.

Credo che negli anni abbiamo fatto l'amore qualcosa come 22.000 volte, eppure ogni nuova esperienza è piena di passione e desiderio. In un certo senso c'è ancora più urgenza, perché il tempo passa e dobbiamo sfruttare al massimo ogni occasione.

Ci sono state tante opportunità per variare. Abbiamo sperimentato tutti i tipi di posizioni, più di un centinaio in tutto e lo abbiamo fatto fuori della camera da letto, incluso in un angolo del nostro giardino. Un momento memorabile sono state le sei volte in una piscina privata, dove siamo riusciti a sostenere un coito ininterrotto per due ore. Lo abbiamo ripetuto in diverse occasioni.

Non possiamo pensare all'idea del sesso con qualcun altro. È qualcosa di unico che viviamo insieme. L'amore e il sesso per noi sono indissolubilmente legati l'uno all'altro. La vita l’uno senza l’altro è impensabile, anche se sappiamo che accadrà un giorno.

I nostri ricordi e la gioia di veder crescere i nostri figli e i nostri nipoti saranno di consolazione per chi di noi rimarrà. Nel frattempo, non potremmo essere più felici e sperare che ci siano ancora molte più opportunità per coccole e sesso.

