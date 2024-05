“LE ACCUSE DEL SUDAFRICA CONTRO ISRAELE PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'AIA RIGUARDO AL 'GENOCIDIO' SONO FALSE, OLTRAGGIOSE E DISGUSTOSE” – LA REPLICA DI TEL AVIV DOPO CHE LA CORTE DELL’AJA HA ORDINATO A NETANYAHU DI FERMARE L’OFFENSIVA A RAFAH (A SEGUITO DELLA RICHIESTA SUDAFRICANA) – AEREI DA GUERRA ISRAELIANI HANNO POI LANCIATO UNA SERIE DI ATTACCHI SU RAFAH (PRESO DI MIRA UN COMANDANTE DI ZONA DI HAMAS) – IL SONDAGGIO: LA GUERRA A GAZA E’ GIUSTA PER Il 94% DEGLI ISRAELIANI…

Israele, 'le accuse di Pretoria all'Aja false e oltraggiose'

(ANSA) - Le accuse del Sudafrica contro Israele presso la Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia "riguardo al 'genocidio' sono false, oltraggiose e disgustose". Lo hanno sostenuto in una nota congiunta il capo di Stato Maggiore per la Sicurezza Nazionale e il portavoce del ministero degli Esteri.

Israele - hanno aggiunto dopo aver ricordato l'attacco di Hamas del 7 ottobre - ha intrapreso "una guerra giusta in conformità con il suo diritto di difendere il proprio territorio e i propri cittadini, pur mantenendo i propri valori morali, il diritto internazionale e il diritto internazionale umanitario".

"Israele - hanno proseguito - non ha condotto e non svolgerà attività militare nell'area di Rafah che crei condizioni di vita che potrebbero portare alla distruzione della popolazione civile palestinese, in tutto o in parte". Israele "continuerà i suoi sforzi per consentire l'ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e agirà, in conformità con la legge, per ridurre il più possibile i danni alla popolazione civile nella Striscia di Gaza".

Inoltre, Israele continuerà a mantenere "aperto il valico di Rafah, consentirà la continua introduzione di aiuti umanitari dal lato egiziano del valico e impedirà alle organizzazioni terroristiche di controllare il valico". (ANSA).

La Palestina all'Onu, 'Israele rispetti le decisioni dell'Aja'

(ANSA) - L'ambasciatore palestinese all'Onu, Ryad Mansour, "plaude" alla decisione della Corte internazionale di giustizia dell'Aja che ha ordinato a Israele di fermare l'offensiva militare a Rafah. "Accogliamo con favore queste misure provvisorie per la cessazione dell'operazione militare a Rafah e l'appello a riaprire il valico" per l'ingresso degli aiuti umanitari, ha detto, sottolineando che Israele "deve rispettare" queste decisioni vincolanti "senza esitazione". (ANSA).

Media, 'raid Idf a Rafah su un comandante di zona di Hamas'

(ANSA) - Nel raid a Rafah l'esercito ha preso di mira il comandante di zona di Hamas. Lo riferiscono i media, secondo cui si tratta di Muhammad Shaaban. Già altre volte, secondo le stesse fonti, l'Idf ha tentato di colpirlo. (ANSA).

LA GUERRA A GAZA E’ GIUSTA PER Il 94% DEGLI ISRAELIANI

Stefano Mannoni per MF – Milano Finanza – Estratti

(…) I sondaggi sono spiacevoli ma sono chiari: per il 94% degli israeliani l’offensiva a Gaza è giustificata o addirittura insufficiente. E ancora: non deve essere consentito il transito di cibo e medicine alla popolazione di Gaza. E infine: della soluzione della questione palestinese non importa niente a nessuno, lo status quo giudicato tutto sommato accettabile dai più.

E qual è lo status quo? Lo stesso New York Times ha pubblicato una meritoria e documentata inchiesta sulla condizione della Cisgiordania ovvero dei territori occupati da Israele dopo la guerra del 1967. Ebbene questi territori, che secondo il diritto internazionale non appartengono a Israele, sono governati dall’esercito di Tel Aviv…

Centinaia e centinaia di casi documentati attestano come militari e polizia non facciano nulla per proteggere le popolazioni arabe dalle vessazioni di coloni animati da un forsennato istinto di repulsione verso i palestinesi, ritenuti occupanti e abusivi di quelle chiamano “Giudea e Samaria”. L’Occidente, da sempre prigioniero del pregiudizio anti-arabo descritto dal grande intellettuale Edward Said, ha reagito debolmente, limitandosi a qualche sanzione individuale contro ben noti estremisti. Ma non vi sarà pace in Palestina fino a a quando i due nodi, Gaza e Cisgiordania, verranno trattati congiuntamente a un tavolo dove agli americani si chiederà un po’ di onestà (…) e agli europei un po’ di coraggio

