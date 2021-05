“ANDAVO A LAVORARE” - VIDEO! IL FUORIONDA DELLA CASELLATI CHE STIZZITA (NON) RISPONDE A GIULIA INNOCENZI DELLE “IENE” SULL’UTILIZZO DEI VOLI DI STATO: “NESSUNO DICE CHE NON C’ERANO TRENI NÉ AEREI. NEL 2018, ZERO VOLI. 2019, ZERO VOLI. TUTTO PER ARRIVARE A LAVORARE” - MA SECONDO IL REGISTRO DI VOLO DEL FALCON 900, IL 75% DELLE TRATTE È DA ROMA A VENEZIA (LEI ABITA A PADOVA). PIÙ LA SARDEGNA AD AGOSTO…

1 - CASELLATI, OVVERO IO SO' IO E VOI NON SIETE UN CAZZO: HA PRESO 124 VOLI DI STATO IN UN ANNO. PER FARE COSA? PER TORNARE A CASA! - IL 75% DELLE TRATTE E' DA ROMA A VENEZIA (LEI ABITA A PADOVA). PIÙ UNA VACANZA IN SARDEGNA AD AGOSTO, PER LA QUALE IL FALCON A SUA DISPOSIZIONE FA SEI VIAGGI - LA SUA TOPPA E' PEGGIO DEL BUCO: “L'HO FATTO PER EVITARE IL COVID” - LA POVERA CASELLATI MAZZANTI VIENDALMARE NON PUÒ FARE LUNGHI PERCORSI IN MACCHINA PER UN PROBLEMA ALLA SCHIENA (E DATELE UN CUSCINO!)

Uno sfogo stizzito, giunto nel pieno di una polemica che l’ha coinvolta e su cui ancora non si è espressa per vie ufficiali.

E’ quello della Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, la quale incalzata dall’inviata de “Le Iene” sull’eccessivo utilizzo dei Voli di Stato, non risponde alla giornalista ma poi si lascia andare con Beppe Sala e Attilio Fontana in un fuorionda colto da Alanews: “Nessuno dice che non c’erano treni nè aerei – il fastidio della senatrice forzista – andavo a lavorare! Nel 2018 e nel 2019 ho fatto zero voli!”.

