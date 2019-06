“È UNA ASSOCIAZIONE A DELINQUERE” – VOLANO GLI STRACCI TRA PAMELA PRATI E IL SUO ORMAI EX AVVOCATO CARLO TAORMINA CHE SI DIFENDE DALLE ACCUSE DELLA SHOWGIRL: “HO PRESENTATO UN ESPOSTO ALLA PROCURA DI ROMA. MA LEI PENSA CHE IO POSSA ESSERE INTIMIDITO? NON SO CHI È IL CARNEFICE E CHI È LA VITTIMA. MI SONO RIVOLTO ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA AFFINCHÉ PROVVEDA A….”

CARLO TAORMINA

Le cose vanno di male in peggio per Pamela Prati. Nelle scorse settimane la showgirl aveva attaccato l'avvocato Carlo Taormina per non aver voluto presenziare in suo favore nelle trasmissioni di cui era ospite dichiarando: "Riguardo alle dichiarazioni rilasciate dall’avvocato Taormina voglio specificare che io non gli ho mai chiesto di garantire per me l’esistenza di Mark Caltagirone.

CARLO TAORMINA SUL CASO PAMELA PRATI A NOVELLA2000

Gli avevo solo chiesto di accompagnarmi in trasmissione per tutelare la mia posizione da buon avvocato quale pensavo che fosse. Devo ricredermi. Anche la sua posizione verrà valutata nelle opportune sedi".

pamela prati silvia toffanin

Ieri sera è arrivata la risposta da parte dell'avvocato che ospite del programma Iceberg di Marco Oliva ha affermato perentorio: "Ma lei pensa che io possa essere intimidito? Nel momento in cui Pamela Prati mi dice che valuta se prendere iniziative o altro nei miei confronti, ma che vuole? Mi vuole bloccare? Ha sbagliato strada". L'avvocato ha poi aggiunto: "Ho chiesto di accertare cosa c’è dietro questa vicenda, perché secondo me è un fatto di associazione criminale.

matilde brandi milena miconi pamela prati pamela perricciolo

Non so chi è il carnefice e chi è la vittima, questo non lo so. Sono portato a credere che qualcuno sia vittima e altro sia carnefice. Mi sono rivolto all’autorità giudiziaria affinché provveda a capire che cosa c’è e soprattutto che tuteli la mia persona da queste che potrebbero essere delle vere e proprie intimidazioni.

eliana michelazzo pamela prati pamela perricciolo

Ho presentato un esposto alla Procura di Roma". Fallimentare dunque l'idea della Prati di ricorrere a degli avvocati per difendere la sua posizione, qualora sia stata plagiata pare proprio sia arrivata l'ora di dimostrarlo prima di cacciarsi in ulteriori guai.

