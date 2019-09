“BERLUSCONI MANDANTE DELL’ATTENTATO COSTANZO? ATTONITO, NON C’È UNO STRACCIO DI PROVA” – RENZI IN DIFESA DEL CAV: “VA CRITICATO E CONTRASTATO SUL PIANO DELLA POLITICA. MA SOSTENERE 25 ANNI DOPO CHE SIA RESPONSABILE PERSINO DELLE STRAGI MAFIOSE SIGNIFICA FARE UN PESSIMO SERVIZIO ALLA CREDIBILITÀ DELLE ISTITUZIONI ITALIANE…”

Franco Stefanoni per corriere.it

«Ho sempre detto che rispetto i magistrati e aspetto le sentenze definitive, quella della Cassazione. Confermo questo giudizio. Ma vedere che qualche magistrato della procura della mia città da anni indaghi sull’ipotesi che Berlusconi sia responsabile persino delle stragi mafiose o dell’attentato a Maurizio Costanzo mi lascia attonito».

Lo scrive Matteo Renzi su Facebook. «A differenza di quanto scrivono taluni giornali - prosegue - non ho mai governato con Berlusconi e mai Forza Italia ha votato la fiducia al mio governo (a tutti gli altri sì, a me no): dunque posso parlare libero, da avversario politico.

Berlusconi va criticato e contrastato sul piano della politica. Ma sostenere 25 anni dopo, senza uno straccio di prova, che egli sia il mandante dell’attentato mafioso contro Maurizio Costanzo significa fare un pessimo servizio alla credibilità delle istituzioni italiane. Di tutte le istituzioni».

L’inchiesta fiorentina

La certificazione ufficiale secondo cui Silvio Berlusconi è indagato a Firenze, nell’ambito del procedimento per le stragi di mafia del ‘93 nel capoluogo toscano, a Roma e a Milano, è stata depositata mercoledì mattina nella cancelleria della seconda sezione della Corte d’assise d’appello di Palermo, che sta celebrando il giudizio di secondo grado sulla trattativa Stato-mafia. Nell’ambito di questo dibattimento l’ex premier è stato citato come teste dalla difesa del senatore Marcello Dell’Utri.

I legali avevano però chiesto di conoscere la veste giuridica in cui si sarebbe dovuto presentare e hanno ottenuto da Firenze una conferma ufficiale delle indiscrezioni giornalistiche circolate nel 2017. L’inchiesta su Berlusconi e sullo stesso Dell’Utri fu riaperta (i due erano già stati indagati e archiviati) a seguito delle intercettazioni in carcere dei colloqui del boss di Brancaccio Giuseppe Graviano, che tirava in ballo il leader di Forza Italia come complice e mandante occulto degli eccidi avvenuti fuori dall’isola.

