24 ago 2022 17:31

“CI SPARAVANO VICINO ALLE ORECCHIE PER DIVERTIRSI POI CI RIPORTAVANO IN CELLA” – UN MECCANICO UCRAINO RACCONTA LE TORTURE SUBITE DAI MILITARI RUSSI, CHE LO HANNO RINCHIUSO IN UNA CELLA DI 2 METRI PER 3 PER 10 GIORNI INSIEME AD ALTRI DETENUTI – “MI HANNO ACCUSATO DI AVER DATO LE LORO POSIZIONI AI NOSTRI MILITARI. ED ERA VERO E LO RIFAREI CENTO VOLTE. QUI CI SONO ANCORA LE TRACCE DI SANGUE LASCIATE DALLE NOSTRE TESTE QUANDO CE LE SBATTEVANO SUL MURO – IL RAGAZZO DI FIANCO A ME LO HANNO...”