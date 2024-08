“CICALONE” PUO’ FESTEGGIARE: È STATA ARRESTATA “LADY SCIPPO" - AL SECOLO ANA ZAHIROVIC, ROM DI ORIGINE CROATE, È UNA DELLE BORSEGGIATRICI PIÙ FAMIGERATE IN ITALIA - DAL 2004 LA 31ENNE HA ACCUMULATO CONDANNE PER 30 ANNI, 148 I REATI COMMESSI TRA ROMA, MILANO E BRESCIA - FINORA È ENTRATA E USCITA DAL CARCERE USANDO LA “GRAVIDANZA STRUMENTALE”: SI FACEVA METTERE INCINTA PER EVITARE LE MANETTE - L'ARRESTO È AVVENUTO NEL CAMPO ROM DI CASTEL ROMANO, ALLE PORTE DELLA CAPITALE...

Estratto dell’articolo di Salvatore Giuffrida e Marco Carta per www.repubblica.it

ANA ZAHIROVIC

Arrestata la primula rossa del campo rom di Castel Romano, specializzata in rapine e truffe, ma soprattutto in furti nelle metro della capitale e di Milano: Ana Zahirovic, 31 anni, rom di origine croate, una delle borseggiatrici più famigerate in Italia.

Ana ha accumulato condanne per un totale di anni pari quasi alla sua giovane vita: deve ancora scontare 30 anni di carcere per 148 reati commessi dal 2004 a Roma, Milano e Brescia. A portarla in carcere sono stati i carabinieri della compagnia di Pomezia e della stazione di Tor de Cenci, su disposizione della procura di Roma.

MAMME BORSEGGIATRICI 1

Ana ha la residenza nel campo rom di Castel Romano, ma la sua fama di borseggiatrice imprendibile aveva travalicato i confini del campo a sud della capitale e la ragazza aveva collegamenti e basi anche a Milano e nel nord Italia.

Il suo metodo per evitare il carcere finora è stata la gravidanza strumentale: si faceva mettere incinta per evitare le manette. Nel mese di settembre 2019 era stata arrestata dalla polizia di Milano ma subito dopo era stata scarcerata perchè aveva beneficiato dell’ultimo differimento pena, visto che avrebbe partorito pochi giorno dopo il suo arresto.

Ma già nel 2019 Ana aveva accumulato una serie di condanne che ne facevano la regina delle borseggiatrici d’Italia: a marzo del 2019 i magistrati avevano contato condanne per 22 anni e 8 mesi. Nell’estate del 2019 la donna è rimasta in carcere per tre mesi e mezzo, ma nel frattempo ha preso una condanna definitiva a 2 anni e 5 mesi, accumulando altri anni di carcere. [...]

BORSEGGIATRCI METRO MILANO rissa tra borseggiatrici in metro 1