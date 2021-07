“LA CINA COLLABORI ALLE INDAGINI SULLE ORIGINI DEL COVID” - IL PRESIDENTE DELL’AIFA GIORGIO PALÙ: “INTERROGARSI SULLE ORIGINI DI QUESTA PANDEMIA È UN COMPITO NON SOLO DEGLI SCIENZIATI CHE FANNO IL LORO MEGLIO, MA SOPRATTUTTO DELLA POLITICA” - “FAR LUCE SU QUESTO È UN ATTO DOVUTO, MA SERVE LA COLLABORAZIONE DELLA CINA, CHE VA RESPONSABILIZZATA. L’UE SAREBBE OPPORTUNO CHE FOSSE UNIVOCA…"

GIORGIO PALU AIFA

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - "Interrogarsi sulle origini di questa pandemia è un compito non solo degli scienziati che fanno il loro meglio, ma soprattutto della politica" e "far luce su questo è un atto dovuto", ma serve la "collaborazione della Cina" che va "responsabilizzata" attraverso la Politica, e la collaborazione tra Paesi.

Laboratorio di Wuhan

"L'Ue sarebbe opportuno che fosse univoca".Così il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù, in audizione informale in Commissioni riunite Esteri e Affari sociali per la proposta di 'Istituzione di una Commissione d'inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia'. Investigazione,dice, per capire sia le vulnerabilità che come prevenire

Laboratorio di Wuhan 2 GIORGIO PALU