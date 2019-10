“LA COCAINA TI RENDE IRRAGIONEVOLE, IRRESPONSABILE E OSSESSIONATO DA TE STESSO” – UN ESTRATTO DELL’AUTOBIOGRAFIA DI ELTON JOHN IN CUI IL CANTANTE RACCONTA LA NOTTE IN CUI DISTRUSSE UNA CAMERA D’ALBERGO A NIZZA DOPO AVER BEVUTO E AVER SNIFFATO COCA CON I DURAN DURAN: “DOPO AVER BEVUTO SEI O OTTO VODKA MARTINI MI SONO FATTO DUE STRISCE, SONO ANDATO SUL SET DEL VIDEO CHE STAVO GIRANDO, MI SONO SPOGLIATO NUDO E MI SONO ROTOLATO A TERRA. HO DATO UN PUGNO A…” (VIDEO)

DAGONEWS

Estratto dell'autobiografia "Me, Elton John"

elton john 4

Una mattina del giugno 1983 fui svegliato dal suono di qualcuno che martellava sulla porta della mia suite d'albergo. Non riuscivo a pensare chi fosse perché non riuscivo a pensare affatto.

Nel momento in cui ho aperto gli occhi, mi sono reso conto che avevo i postumi di una sbornia che ti fa pensare che non fosse una sbornia: non puoi sentirti male solo per gli eccessivi bagordi - ci deve essere qualcosa di più grave di sbagliato in te.

autobiografia di elton john

Non era solo la mia testa. Mi faceva male tutto il corpo. Soprattutto le mie mani. Da quando i postumi ti hanno fatto male alle mani? Il martellamento continuò, accompagnato da una voce che chiamava il mio nome.

Era il mio PA, Bob Halley. Mi sono alzato dal letto. Dio, quella sbornia era sorprendente. Mi sentivo peggio di quanto non mi fossi sentito dopo la festa di capodanno del 1974 di Ringo Starr, che era iniziata alle 20:00 e si è conclusa verso le 15.30 del pomeriggio seguente.

elton john 2

Ho aperto la porta e Bob mi ha lanciato uno sguardo attento, come se si aspettasse che io dicessi qualcosa. Quando non l'ho fatto, ha detto: «Penso che dovresti venire a vedere questo». L'ho seguito nella sua stanza. Aprì la porta per rivelare una scena di totale devastazione. Non era rimasto intatto un solo mobile, tranne il letto.

Tutto il resto era sottosopra o a pezzi. Seduto tra i detriti c'era un cappello da cowboy che a Bob piaceva indossare. Era completamente piatto, come quello di Yosemite Sam dopo che Bugs Bunny gli fa cadeva un'incudine in testa. «Diavolo – dissi - che è successo?» Ci fu una lunga pausa.

«Elton - disse alla fine – Sei sto tu».

Cosa voleva dire, sono stato io? Non riuscivo a capire come questo potesse avere qualcosa a che fare con me. L'ultima cosa che ricordavo è che mi stavo divertendo moltissimo. Quindi perché dovrei distruggere qualcosa? «Ero al bar - dissi con indignazione - Con i Duran Duran». Bob sospirò. «Sì, lo eri – disse - All'inizio».

elton john e rod stewart 1

Era il giugno 1983 ed eravamo a Cannes per girare un video per “I'm Still Standing”, che era stato pianificato come il primo singolo del prossimo album, “Too Low for Zero”.

Le riprese erano iniziate alle 4 del mattino ed erano proseguite tutto il giorno. Mentre il sole tramontava, fu ci fu una pausa e io tornai nel mio hotel, il Negresco, per rinfrescarmi prima delle riprese notturne. Ero nella hall quando ho incontrato Simon Le Bon. Era in città con i Duran Duran e stavano andando al bar. Vuoi venire?

duran duran

Non lo conoscevo così bene, ma pensavo che un drink veloce potesse ravvivarmi. Stavo riflettendo su cosa ordinare, quando Simon mi ha chiesto se avessi mai bevuto un vodka martini. Non lo avevo fatto. Forse avrei dovuto provarne uno.

I resoconti variano su ciò che è accaduto dopo. Temo di non poterli confermare o negare perché non ricordo davvero nulla oltre al fatto che i Duran Duran fossero una compagnia enormemente allegra e che la vodka martini era scivolata giù molto facilmente. Secondo alcuni, ne avevo bevuti o sei o otto nel giro di un'ora e mi ero fatto un paio di strisce di coca.

elton john 3

Sono tornato sul set del video, ho chiesto loro di iniziare a far funzionare le telecamere, mi sono tolto tutti i vestiti e ho iniziato a rotolarmi sul pavimento nudo. Il mio allora manager John Reid era lì, vestito da clown. Mi ha redarguito, un intervento che ho preso molto male.

elton john 1

Talmente male, infatti, che gli ho dato un pugno in faccia. Alcuni osservatori hanno detto che sembrava che gli avessi rotto il naso. Questo spiegava perché mi facevano male le mani, ma ero piuttosto scioccato. Non avevo mai colpito nessuno nella mia vita adulta prima e da allora non l'ho mai più fatto. Odio la violenza fisica al punto che non riesco nemmeno a guardare una partita di rugby.

duran duran 2

Se avessi voluto interrompere l'abitudine di una vita e dare un pugno in faccia a qualcuno, poteva essere John Reid il bersaglio: poteva prenderlo come rimborso per avermi picchiato quando eravamo una coppia. Qualcun altro è riuscito a rimettermi i vestiti - questo, mi è stato detto, hanno fatto diversi tentativi - e Bob Halley mi ha spinto al piano di sopra. Ho espresso il mio disappunto per il suo intervento distruggendo la sua camera d'albergo.

elton john 5

Come finale, avevo calpestato il suo cappello, poi sono tornato barcollando nella mia stanza e sono svenuto. Bob e io ci siamo seduti sul letto in preda all'isterismo. Non c'era altro da fare se non ridere per la distruzione e poi fare delle telefonate di scusa. È stato un giorno che avrebbe dovuto farmi riflettere a lungo su come mi stavo comportando. Ma non ha funzionato affatto in quel modo.

L'impatto principale che gli eventi di Nizza hanno avuto sulla mia vita è stato che - aspetta - ho deciso di bere più vodka martini. Il più delle volte, nessuno osava dire nulla a causa di chi ero. Questo è il successo. Ti dà una licenza per comportarti male; una licenza che non viene revocata fino a quando il successo non si esaurisce completamente.

duran duran 1

Avevo iniziato ad assumere cocaina nel 1974. Mi piaceva come mi faceva sentire. Quella scossa di fiducia ed euforia, la sensazione di potermi improvvisamente aprire, di non sentirmi timido o intimidito, di poter parlare con chiunque.

Era una stronzata, ovviamente. Ero pieno di energia, ero curioso, avevo un senso dell'umorismo e una sete di conoscenza: non avevo bisogno di una droga per farmi parlare con la gente.

cher e elton john

Semmai, la cocaina mi ha dato troppa fiducia. Se mi non fossi stato impazzito quando i Rolling Stones si presentarono in Colorado e mi chiesero di salire sul palco con loro, avrei potuto semplicemente esibirmi con Honky Tonk Women, salutare la folla e uscire.

Invece, ho deciso che sarebbe andata così bene, sarei rimasto sul loro set, senza prima prendere la precauzione di chiedere agli Stones se volevano un tastierista ausiliario. Per un po', ho pensato che Keith Richards continuasse a fissarmi perché era sbalordito dal miei contributi improvvisati alla loro opera. Dopo alcune canzoni, è finalmente penetrato nel mio cervello che l'espressione sul suo viso non suggeriva un profondo apprezzamento musicale.

diana spencer si congratula con elton john al termine di uno show benefico a londra nel 1991

Mi sono allontanato rapidamente, notando mentre procedevo che Keith mi stava ancora fissando in un modo che suggeriva che ne avremmo discusso più tardi e ho deciso che sarebbe stato meglio se non fossi rimasto per la festa dopo lo spettacolo.

Ma c'era qualcosa di più nella cocaina rispetto al modo in cui mi faceva sentire. La cocaina aveva una certa qualità. Era alla moda ed esclusiva. Farsi è stato come diventare membro di una piccola cricca d'élite, che si abbandonava segretamente a qualcosa di pericoloso e illecito. Abbastanza pateticamente, questo mi ha davvero attratto. Sarei diventato popolare e di successo, ma non mi sarei mai sentito figo.

elton con il marito david e i figli zachary e elijah

Anche nella mia prima band, i Bluesology, ero il nerd, quello che non assomigliava a una pop star, che non si era mai portato via i vestiti alla moda, che ha trascorso tutto il suo tempo nei negozi di dischi mentre il resto della band erano fuori a fare sesso e ad assumere droghe.

elton john 4

Quando finalmente arrivò il successo, nonostante l'accoglienza calorosa che avevo ricevuto dalle altre star, non potei fare a meno di sentirmi ancora fuori posto, come se non fossi del tutto indipendente.

A quanto pare, farsi una striscia di coca, per poi farsene un’altra, ero io. Non sono mai stato il tipo di tossicodipendente che non poteva alzarsi dal letto senza una striscia, o che aveva bisogno di prenderla ogni giorno. Ma una volta iniziato, non potevo fermarmi, fino a quando non ero assolutamente certo che non ci fosse cocaina da nessuna parte nelle vicinanze.

elton john 3

Ancora una volta, potresti pensare che questo mi abbia fatto riflettere, ma temo che nei successivi 16 anni sino stati pieni di incidenti che avrebbero potuto dare una pausa razionale all'essere umano riguardo al consumo di droga. Questo era il problema. Dato che mi facevo, non ero più un essere umano razionale. Diventi irragionevole e irresponsabile, ossessionato da te stesso. È la tua strada o l'autostrada. È una droga orribile.

donald trump e elton john 5 elton john 1 elton john 4 donald trump e elton john 2 elton john donald trump e elton john 3 elton john 3 elton john e rod stewart 2 elton john e rod stewart 4 elton john 2