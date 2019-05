LA BOMBA TAV SUL GOVERNO! IL 28 MAGGIO SCADONO I BANDI PER GLI APPALTI DA 2,3 MILIARDI - M5S-LEGA HANNO TRE MESI PER DECIDERE MA IL SOTTOSEGRETARIO GIORGETTI SCALPITA: "SI STA ANDANDO AVANTI PIANO PIANO..." - L’OPERA ATTRAE 90 AZIENDE DA 16 PAESI - IN FRANCIA LA TALPA CONTINUA A LAVORARE E L'UE HA PAGATO UNA TRANCHE DI CONTRIBUTI...