“IL COVID NATO DA UNA FUGA DI LABORATORIO? SMETTETELA DI INFAMARE LA CINA” - LA PORTAVOCE DEL MINISTERO DEGLI ESTERI CINESE SI INCAZZA PER IL RAPPORTO DEL DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA USA, PUBBLICATO DAL “WALL STREET JOURNAL”, IN CUI SI IPOTIZZA CHE LA PANDEMIA SIA PARTITA DA UN LABORATORIO – I CINESI CONTINUANO A DIFENDERSI RICORDANDO LA MISSIONE SUL CAMPO DEGLI ESPERTI DELL’OMS NEL 2021. LA STESSA IN CUI I RICERCATORI NON SONO STATI LIBERI DI MUOVERSI?

1. COVID: CINA, BASTA CON DIFFAMAZIONE SULL'ORIGINE DEL VIRUS

(ANSA) - La Cina ha invitato a "smettere di sollevare affermazioni su fughe di laboratorio, di diffamare la Cina e di politicizzare la questione della tracciabilità dell'origine" del Covid-19. "Una perdita di laboratorio non è stata ritenuta possibile da autorevoli conclusioni scientifiche di esperti congiunti di Cina e Organizzazione mondiale della sanità", ha detto nel briefing quotidiano la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, sull'ultimo rapporto del dipartimento dell'Energia Usa e riportato dal Wall Street Journal, secondo cui la pandemia è nata molto probabilmente da una fuga di laboratorio riaccendendo i riflettori su Wuhan.

Mao, in particolare, ha ricordato la conclusione "autorevole e scientifica" raggiunta dopo una missione sul campo a Wuhan di inizio 2021, condotta da esperti cinesi e dell'Oms che ha stabilito che l'ipotesi della fuga di dati dal laboratorio era "altamente improbabile". In precedenza, tuttavia, il Dipartimento dell'Energia Usa aveva dichiarato di non avere certezze su come si fosse sviluppato il virus. L'Office of Intelligence and Counterintelligence dello stesso Dipartimento dell'Energia è una delle 18 agenzie governative che compongono la comunità dei servizi segreti americani, che sono sotto l'egida dell'Office of the Director of National Intelligence.

A metà febbraio, l'Organizzazione mondiale della sanità si è impegnata a fare tutto il possibile "fino a quando non avremo la risposta" sulle origini del Covid, smentendo un rapporto che suggeriva che l'agenzia avesse ormai abbandonato le sue indagini a causa di rapporti non particolarmente positivi con la Cina. La comunità scientifica ritiene ancora fondamentale determinare le origini della pandemia per combattere meglio o addirittura prevenire possibili nuovi e pericoli scenari sanitari futuri.

2. RAPPORTO USA: COVID PARTITO IN LABORATORIO

Mirko Molteni per “Libero quotidiano”

È stato il Wall Street Journal a rivelare ieri indiscrezioni su un rapporto secondo cui il Dipartimento americano dell’Energia s’è aggiunto all’Fbi nel sostenere l’origine della pandemia per negligenze nelle misure di sicurezza dei laboratori di Wuhan. Più precisamente, il quotidiano americano ha avuto accesso a un rapporto riservato elaborato dall’ufficio della direttrice nazionale d’intelligence, quella Avril Haines che coordina tutte le agenzie spionistiche statunitensi.

Il documento è stato «inviato alla Casa Bianca e a membri chiave del Congresso». Stando al Wall Street Journal si tratta dell’aggiornamento, risalente all’inizio del 2023, di un primo rapporto già prodotto nel 2021. […]

L’Fbi non ha commentato le anticipazioni giornalistiche, mentre il consigliere alla sicurezza nazionale Jake Sullivan ha chiosato: «Il presidente Joe Biden ha sempre spronato le nostre agenzie sulla questione. Per ora non c’è una risposta definitiva ed esiste una varietà di visioni. Non abbiamo abbastanza informazioni per essere sicuri». Il rapporto non è in sé risolutivo, ma non è un caso che venga usato per rievocare un legame fra Pechino e 1 milione di morti americani per Covid proprio poche ore dopo che la Cina ha affiancato la Russia evitando di firmare il documento comune del G20 sul conflitto russo-ucraino. […]

