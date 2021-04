Alberto Dandolo per “Oggi”

sabrina ferilli

MAMMA RAI METTE GLI OCCHI SULLA FERILLI

Sabrina Ferilli negli ultimi anni e' la star assoluta delle fiction Mediaset. Nei mesi scorsi avrebbe pero' dovuto condurre assieme a Maria De Filippi e a Fiorella Mannoia sulla rete ammiraglia del servizio pubblico uno speciale contro la violenza sulle donne. Programma poi saltato causa Covid. Negli ultimi giorni a Viale Mazzini si sussurra che il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, grande estimatore di Sabrina, abbia messo seriamente gli occhi su di lei. Nuovo progetto in vista per l'attrice? Cosa bolle in pentola?

SABRINA FERILLI

LOREDANA LECCISO CORTEGGIATA DA MEDIASET

Gli autori del Grande fratello vip sono gia' a lavoro per formare il cast della prossima edizione dello show. Tra i personaggi piu' corteggiati dal Biscione vi e' sicuramente Loredana Lecciso. Accettera' quest' anno? Intanto si punta anche su Sandra Milo e Raffaella Fico.

loredana lecciso

BENEDETTA MAZZA DIVENTA TELEVENDITRICE

Vi ricordate Benedetta Mazza? La showgirl qualche anno fa si fece notare in un noto reality Mediaset per aver corteggiato il fidanzatissimo modello Stefano Sala, padre della figlia di Dayane Mello. Ebbene, la signorina Mazza e' stata arruolata da una noto canale televisivo di vendite come testimonial di punta. Dovra' destreggiarsi tra batterie di pentole, materassi e creme antiage . Buona fortuna!

emmanuele vicorito adelaide de martino

LA SORELLA DI DE MARTINO AMA UN ATTORE DI GOMORRA

Adelaide De Martino, sorella del piu' famoso Stefano, ha avviato una relazione con l' attore napoletano Emanuele Vicorito, tra i protagonisti di Gomorra - La serie. "E' al settimo cielo" sussurrano ad Oggi persone a lei vicino. E' vero amore o solo un fuoco di paglia? Ah, saperlo...

IL CACHET DA CAPOGIRO DI BELEN

emma d aquino

Belen Rodriguez e' in un momento d'oro sia da un punto di vista umano che professionale. Recentemente e' stata ospite a La canzone segreta, fortunato programma della prima serata di Rai 1 condotto da Serena Rossi. A Viale Mazzini si sussurra che la showgirl argentina per questa partecipazione abbia ricevuto un cachet record e decisamente fuori mercato. A quale cifra ammonta? Ah, saperlo...

EMMA D'AQUINO DAL TG1 ALLA CONDUZIONE DI UN PROGRAMMA TV?

loredana lecciso 2

A Viale Mazzini gira voce che Emma D'Aquino, volto di punta del Tg1 delle 20, potrebbe presto sbarcare alla conduzione di un programma estivo sulla rete ammiraglia del servizio pubblico. La giornalista negli ultimi anni ha già avuto incursioni extra, in primis al Festival di Sanremo. Farà, come l'ex collega Matano, un salto nell'infotainment? Ah saperlo...

UNOMATTINA, IL RUBUS CONDUZIONE E LA RIVOLUZIONE DEL FORMATO

Unomattina non sarà più come prima. Lo storico contenitore dalla prossima stagione si dividerà in due, una prima parte affidata a un volto del Tg1 fino alle 8.30 e a seguire la conduzione affidata a un nome scelto dalla rete. A rischio la presenza di Marco Frittella, punta al bis Monica Giandotti, moglie di Stefano Cappellini, firma di Repubblica. Ci riuscirà? Ah saperlo.

frittella giandotti

AMICI, L' ELIMINATA ENULA SI CONSOLA CON LEO GASSMAN

Il serale di Amici, giunto alla sua ventesima edizione, sta ottenendo ascolti record. Tra le protagoniste del talent show di Maria De Filippi c'è anche Enula, eliminata nei giorni scorsi. La bella cantante pare sia stata consolata da Leo Gassman, figlio del più noto Alessandro, a cui sarebbe legata sentimentalmente da qualche tempo.

INDOVINELLI

emma d aquino

Lei è una nota conduttrice esperta di salute e lui un volto di punta di una rete non generalista. I due potrebbero ben presto condurre un programma insieme. Chi sono? Ah saperlo.

La conduttrice, assai stimata da un noto dirigente, sta facendo fuoco e fiamme per ottenere ancora più spazi sul piccolo schermo. Nel suo mirino uno storico programma. Chi è?

A Cologno Monzese molti parlano dell'ascesa in arrivo dell'ex conduttrice Rai. Uno spazio per lei ci sarà, alcuni assicurano già da quest'estate. Di cosa si tratta? Ah saperlo.

Michelle Hunziker alla Scala dei Turchi

IL SOGNO DI MICHELLE

Michelle Hunziker anche in questa stagione televisiva si conferma uno dei volti piu' amati del Biscione. Oltre a Striscia la notizia la bella svizzera riapparira' su Canale 5 con la nuova edizione del suo fortunato programma All together now. Ma Michelle ha un sogno nel : mettere in piedi un "one woman show". Ci riuscira'?

La famosa e formosa attrice sta facendo fuoco e fiamme per sbarcare in corsa a L' isola dei famosi. Ce la fara'?

benedetta mazza

L' attore di fiction litiga uno giorno si e l'altro pure con la sua statuaria compagna. Ora lui e' in vacanza all' estero dove sta facendo strage di cuori. Di chi stiamo parlando?

