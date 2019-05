“È DAVVERO CALMO” - HARRY E MEGHAN HANNO PRESENTATO IN PUBBLICO IL LORO ROYAL BABY, NATO DUE GIORNI FA E ANCORA IN ATTESA DI UN NOME - IL PICCOLO, AVVOLTO IN UNA COPERTINA BIANCA, SEMBRA SOMIGLIARE ALLA MAMMA E OGGI INCONTRERÀ LA BISNONNA ELISABETTA – E WILLIAM E KATE FANNO GLI AUGURI E SE LA RIDONO: “BENVENUTI NEL CLUB DEI GENITORI PRIVATI DEL SONNO" (VIDEO)

baby sussex 3

Da "www.ansa.it"

I duchi di Sussex, Harry e Meghan, hanno presentato oggi per la prima volta in pubblico il loro Royal baby, nato due giorni fa e ancora in attesa di un nome. Il piccolo, avvolto in una copertina bianca e apparso somigliante alla mamma a un primo sguardo, è pronto per essere introdotto oggi anche alla bisnonna, la regina Elisabetta.

"Un carattere dolcissimo, è davvero calmo", ha detto Meghan nelle prime parole pronunciate di fronte ai media dopo il parto. "E' stato un sogno", ha aggiunto, sorridente al pari di Harry.

baby sussex 2

Da "www.ansa.it"

Benvenuti nel "club dei genitori privati del sonno". E' l'augurio, fraterno quanto ironico, rivolto William e Kate ai neo genitori Harry e Meghan. Intercettati dai giornalisti a margine di una regata di canottaggio, a cui hanno presenziato durante una visita nel Kent, nel sud dell'Inghilterra, i duchi di Cambridge si sono mostrati sorridenti e molto felici per la nascita del primogenito del duchi di Sussex.

baby sussex 1

"Sono assolutamente entusiasta", ha dichiarato William, dicendo di non veder l'ora di condividere la gioia del fratello minore Harry e della moglie Meghan, divenuti ieri papà e mamma di un nuovo royal baby. "Siamo impazienti di vedere il bambino e di sapere quale sarà il suo nome", ha fatto eco Kate, scherzando poi sulla fatica insonne dell'essere genitori di un bebè.

"E' un periodo speciale", ha quindi sottolineato, dicendosi contenta che il nuovo arrivato abbia un compleanno ravvicinato a quelli dei suoi due figli più piccoli, Charlotte e Louis. "E' una bella stagione per avere un bambino, la primavera è nell'aria", ha sorriso. Intanto, da Berlino, il principe Carlo, erede al trono britannico e nonno del piccolo, ha iniziato a fare incetta di regali.

kate, william, harry, meghan e carlo

Come ha sottolineato egli stesso incontrando nel primo giorno d'una sua visita ufficiale in Germania in compagnia della consorte Camilla, il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier: dal quale ha ricevuto un orsetto chiaro di peluche per il neonato

harry e meghan

