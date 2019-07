“EMANUELA ORLANDI È VIVA E STA BENE” - CI MANCAVA SOLO ALÌ AGCA A CREARE CONFUSIONE SUL CASO DELLA RAGAZZA SCOMPARSA NEL GIUGNO 1983: “NON FU MAI SEQUESTRATA MA FU VITTIMA DI UN INTRIGO INTERNAZIONALE PER MOTIVI RELIGIOSI-POLITICI COLLEGATI ANCHE CON IL TERZO SEGRETO DI FATIMA. IL VATICANO NON E’ RESPONSABILE, E’ LA CIA CHE DOVREBBE RIVELARE I SUOI DOCUMENTI…”

un momento dell'intervista di sabrina ferilli per agon channel ad ali agca, che nel 1981 tento?? di uccidere giovanni paolo ii in piazza san pietro

(ANSA) - "Emanuela Orlandi è viva e sta bene da 36 anni". "Non fu mai sequestrata nel senso classico del termine", ma "fu vittima di un intrigo internazionale per motivi religiosi-politici collegati anche con il TERZO SEGRETO di Fatima": un intrigo della cui organizzazione "il governo vaticano non è responsabile", mentre è "la CIA" che dovrebbe "rivelare i suoi documenti segreti" in proposito. A sostenere tutto questo è Ali Agca, che in una lettera aperta alla stampa internazionale torna sul caso della ragazza scomparsa il 22 giugno 1983, all'età di 15 anni.

EMANUELA ORLANDI