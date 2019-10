“PER ERDOGAN POTREI ANCHE TAGLIARMELO” - EFE BAL MANDA UNA FOTO NUDA MENTRE FA IL SALUTO MILITARE A “LA ZANZARA” E FA IL SUO ENDORSEMENT AL DITTATORE DI ANKARA: “LO ADORO. A ISTANBUL SI STA BENISSIMO E L’ECONOMIA FUNZIONA MEGLIO DI QUELLA ITALIANA. ERDOGAN È STATO SCELTO DAL POPOLO, NON COME QUESTI 4 CRETINI CHE CI GOVERNANO QUI” - “I CURDI CI UCCIDONO E LUI HA REAGITO, DIFENDE I CONFINI COME AVREBBE FATTO CHIUNQUE” – FOTOGALLERY SENZA CENSURA

Anche Efe Bal dalla parte di Erdogan. A La Zanzara su Radio 24 manda una foto “particolare” col saluto militare, lei nuda che mette la mano sulla fronte come hanno fatto alcuni giocatori della nazionale turca: “Io adoro Erdogan, non ho nessun problema con Erdogan. A Istanbul vado tranquillamente, ci sono un sacco di alberghi a cinque stelle e abbiamo un’economia che funziona meglio di quella italiana. E soprattutto abbiamo un governo eletto dal popolo, Erdogan sta lì perché è stato scelto non come questi quattro cretini che ci governano qui”.

Ma Erdogan è un criminale, dice uno dei conduttori: “Ma cosa ha fatto di male? I curdi uccidevano i turchi e a un certo punto Erdogan gli sono girate le palle e ha cominciato a bombardarli così non lo fanno più”. Ma in Turchia lei avrebbe dei problemi, dicono i conduttori: “Non è vero, non c’è nessun problema a Istanbul. Almeno le prostitute pagano le tasse, ci sono dei bordelli. E’ un posto più aperto del nostro. I siti porno sono vietati, ma il giro di prostituzione esiste, eccome. E’ uno dei paesi dove ci sono più trans nel mondo”. Ma Erdogan ti piace come uomo?: “E’ un po’ anziano, ma gli uomini forti mi piacciono, uomini decisi”. Ma è un criminale, dicono dallo studio: “In Italia sono al governo quattro deficienti non votati da nessuno, e voi parlate male di Erdogan che è stato votato. Meglio lui di Conte che vuole tassare le merendine e non le prostitute”.

“Per Erdogan – dice ancora Efe Bal – potrei anche tagliarmelo, posso operarmi. Non sarà mai necessario. Io lo adoro, è un politico eccezionale. I curdi ci uccidono da sempre. Quando ero bambino sentivo sempre ogni sera in tv dei curdi che ammazzavano un turco. Che sentimento dovrei avere nei loro confronti. Erdogan difende i confini come avrebbe fatto chiunque, Trump, Putin e persino Macron quello che va a letto con la nonna”

