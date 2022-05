“FACEVO LA COMMESSA IN UN SUPERMERCATO ORA SONO UN’ATTRICE DI FILM HARD” – L’ASCESA NEL PORNO DI MARIKA MILANI, LA BIONDONA CHE ROCCO SIFFREDI HA PARAGONATO A MOANA: “NON SONO UNA GRANDE ESPERTA DI FILM HARDCORE, MA MI PIACE MOLTO IL SESSO. NON ERO SODDISFATTA DELLA MIA VITA. AVEVO BISOGNO DI QUALCOSA PER CREDERE IN ME STESSA. MIA MADRE? MI APPOGGIA IN TUTTO. È LEI CHE MI SPRONA ANCHE A ESSERE MENO TIMIDA…”

Niccolò Fantini per www.mowmag.com

marika milani

Si è celebrato la festa dei lavoratori, anche in versione XXX. Il Primo Maggio organizzato in Puglia da un "hard worker" d'eccezione: il leggendario attore, regista e produttore di film per adulti Rocco Siffredi, che ha lanciato poche settimane fa la "chiamata alle armi". Tra le attrici hard sul set c'era Marika Milani, di cui Siffredi ci ha evidenziato lo scorso gennaio che: "Può sembrare un parolone, eh. Ma lei mi fa ricordare… con lo sguardo un po' così... con questo sorriso e la sua fisicità... un po' mi fa ricordare Moana".

L'intervista inedita alla (reale, ndr!) bionda Marika Milani, in cui ci racconta che ama la buona cucina e la natura, sia quella dei tropici sott'acqua che "su e giù" per la Penisola: infatti domenica è stata tra le protagoniste del sesso tra i grossi ulivi della Puglia.

marika milani 14

Ciao Marika, quando hai debuttato nel cinema hard e come mai questa scelta?

Ho fatto l'Academy di Rocco Siffredi l'estate scorsa. Ho scelto questa svolta professionale, perché sentivo di vivere una vita che non era più la mia: non ero soddisfatta. Avevo bisogno di qualcosa in più, principalmente per credere in me stessa.

Che lavoro facevi prima dei set e delle telecamere a luci rosse?

marika milani 3

Prima ero commessa in un supermercato. Mi piace stare in mezzo alla gente e so di aver scelto un enorme cambiamento rispetto a prima. Non sono una grande esperta di film hardcore, ma mi piace molto il sesso: mi piace farlo e sto accrescendo la competenza nel farlo di fronte alle telecamere.

Sei single e vivi da sola?

Vivo con mia mamma e mio fratello maggiore. Mia mamma mi appoggia in tutto e per tutto: è lei che mi sprona molte volte, anche ad essere... meno timida.

Per chi lavora nell'intrattenimento xxx è importante avere il sostegno della famiglia?

marika milani 5

Sì e dalla parte di mia mamma, per fortuna, ho il massimo appoggio nelle mie scelte. Solo con mio fratello ho avuto qualche difficoltà inizialmente. Non ha vissuto bene la mia decisione, ma forse proprio perché è il fratello maggiore ed è comprensibile che ci sia un sentimento protettivo. Anche le mie amiche più strette hanno compreso e appoggiato la mia scelta, così come altre persone. Ma mica tutti: tante persone sparlano. Forse vorrebbero essere sui set che vedono su Internet o forse si divertono a giudicare le scelte di altre persone, non lo so.

Negli ultimi mesi hai partecipato a diverse produzioni per adulti, tra cui un lungometraggio Milano-Roma "su e giù" per l'Italia e un capitolo di una speciale clinica.

marika milani 13

Sono contenta dell'opportunità di girare con Rocco. In realtà sono ancora un po' timida e per lasciarmi andare ci metto un po', rispetto ai tempi delle produzioni per adulti. Nel fim che abbiamo girato a Roma e Milano, all'inizio ero in soggezione. Ma lui è davvero un maestro nel far sentire l'attrice a proprio agio sul set.

Raccontaci qualcosa che nessuno conosce: cosa ti piace mangiare, hai passioni nascoste? Una mia passione personale?

Le immersioni subacquee: mi piace il mare, mi piace guardare i pesci, entrare nel mondo sottomarino con le bombole. Mi piace, per staccare dal mondo esterno: sono stata in Mar Rosso, Indonesia, Thailandia. E mi piace mangiare: adoro la cucina italiana (spoiler: le piace il risotto!) ma, quando faccio la turista, adoro assaggiare le specialità locali.

marika milani 11

Il tuo colore, al naturale, qual è?

Sono bionda: colore biondo cenere.

marika milani 12 marika milani 9 marika milani 8 marika milani e moana pozzi marika milani 6 marika milani 2 marika milanI marika milani 10 marika milani e rocco siffredi 1 marika milani e max felicitas marika milani e rocco siffredi 2 marika milani 4 marika milani 1 marika milani 2