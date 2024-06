1. A SEI MESI DAL PANDORO-GATE, «OGGI» INTERVISTA SELVAGGIA LUCARELLI, CHE DIEDE ORIGINE ALLO SCANDALO: «DEI FERRAGNEZ, SE C’È UNO CHE SI RISOLLEVERA’ È LEI». E CONFESSA: «DA BAMBINA FECI ANCH’IO UNA CRESTA SULLA BENEFICENZA»

OGGI intervista anche Selvaggia Lucarelli, che diede origine allo scandalo e il cui libro “Il vaso di Pandoro” è in cima alle classifiche di vendita:

«Tra Fedez e Ferragni chi potrà risollevarsi prima? Punto su di lei, lui mi sembra abbia imboccato una spirale autodistruttiva che se non riesce a frenare avrà delle conseguenze. È come una falena attratta dalla luce del successo e dei soldi, in nome dei quali brucia velocemente tutti i rapporti».

E aggiunge: «Lui è un imprenditore vero, lei un’influencer con una grande passione per il denaro. Ora pagano la loro voracità e anche il fatto che i social abituano a rifiutare il contraddittorio: hai fan adoranti che ti imbottiscono l’ego di complimenti… Da quando ho tirato fuori il caso del Pandoro, hanno avuto tempo per cercare di raddrizzare il vascello sbandato e non hanno fatto nulla per un dannoso eccesso di sicurezza».

Poi Lucarelli fa una rivelazione, alla domanda se si è mai pentita per aver attaccato, sulla finta beneficenza, qualcuno che non lo meritava: «Tante volte mi sono auto-censurata. Soprattutto se sono creste da poche centinaia di euro fatte da persone in stato di bisogno. Ogni volta che ci inciampo, torno a me bambina che raccolgo fondi e alla fine faccio sparire 100 mila lire per comprarmi un vestitino, e mi ritorna il senso di colpa».

2. A SEI MESI DAL PANDORO-GATE, INCHIESTA DI «OGGI»: CHI CERCA DI SALIRE SUL TRONO DI CHIARA FERRAGNI

A sei mesi dal Pandoro Gate, il settimanale OGGI, in edicola domani, dedica la copertina a Chiara Ferragni e prova a capire con l’aiuto dei maggiori esperti di digitale chi è in corsa per conquistare la corona di regina all’influencer.

La gara è aperta, e il suo trono è vacante, ma nel frattempo le regole per vincere sono parecchio cambiate. Sulla rampa di lancio del successo ci sono alcuni nomi ma ancora nessuno ha i numeri della Ferragni. Anzi, dei Ferragnez, perché il vero brand che macinava cifre da capogiro era la coppia, anzi la famiglia, con tanto di cane. «Dopo la separazione, sia Chiara sia Fedez sono tornati indietro, alla narrazione che facevano prima del matrimonio», dicono gli analisti di Influencer Marketing. «Lei ripropone abiti, trucchi e viaggi, senza contenuti significativi, non racconta nulla. Lui ha smesso i panni del padre di famiglia per fare di nuovo il rapper ribelle».

Da tenere d’occhio, secondo gli esperti, sono Alessia Lanza, Elisa Maino, Ludovica Di Donato, Emily Pallini, Carlotta Fiasella. Poi ci sono le cantanti che hanno saputo crearsi un loro stile: Elodie, Annalisa e Angelina Mango. Ma l’impatto sull’immaginario che ha avuto Chiara Ferragni per ora non è replicabile.

Spiegano gli esperti: «È superato il tempo in cui la parola “influencer” faceva pensare che i personaggi più ambiti dai brand e con la più alta reputazione social fossero quelli con più follower. Non conta più solo quanti follower hai, sono importanti le tue capacità di parlare a una nicchia specifica del mercato, di intrattenere e creare interazioni intorno a quello che dici».

