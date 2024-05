Estratto dell’articolo di Marco Preve per “la Repubblica”

GIOVANNI TOTI SULLO YACHT LEILA DI ALDO SPINELLI

Dal patto della lasagna al patto delle Rinfuse […]. Se ogni grande storia di malaffare (presunto al momento) politico ha un luogo che la contraddistingue, questa che ruota attorno al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, verrà ricordata per lo yacht Leila 2 di Aldo Spinelli, teatro di buona parte degli accordi che, per la procura di Genova, sono la prova della corruzione.

giovanni toti aldo spinelli

Oltre ai protagonisti dell’inchiesta, quindi lo stesso Toti e poi Paolo Emilio Signorini ma anche Matteo Cozzani, capo di gabinetto finito pure lui ai domiciliari, negli anni l’imbarcazione è stata il salotto di molti appuntamenti.

C’è stato un Leila 1 e poi un Leila 2 nell’estate del 2022, come sapeva bene Giovanni Toti che il 4 agosto di quell’anno telefonava a Spinelli «per lamentarsi ironicamente di non essere stato ancora invitato sul nuovo yacht: «ti hanno consegnato lo yacht e non mi hai ancora invitato?” ». Per la Procura «un incontro chiaramente finalizzato a presentare una richiesta di finanziamento». Il nome della barca è in omaggio a Leila Cardellini, la moglie di Spinelli scomparsa a marzo del 2021. […]

flavio briatore giovanni toti

Fra gli ultimi ospiti illustri del Leila 2 — oltre al sindaco Marco Bucci — c’è Flavio Briatore, che si fermò a Genova alcuni giorni nel settembre del 2023 per l’apertura di un Crazy Pizza temporaneo dentro il Salone Nautico. Toti lo invitò sullo yacht di Spinelli per un brindisi immortalato dai fotografi.

Nessuna pubblicità, invece, ad un altro incontro a bordo. Era la fine di ottobre del 2021 e il mondo portuale era percorso dai veleni generati dalla battaglia di Spinelli (con il socio Aponte) per la riconferma della concessione del Terminal Rinfuse.

aldo spinelli flavio briatore giovanni toti 1

La otterrà per 30 anni e, secondo la procura, grazie a soldi, soggiorni a Montecarlo e fiches al Casinò di Las Vegas offerti a Signorini. Ma la vigilia era calda. E allora ecco che Spinelli e suo figlio Roberto invitano a bordo Claudio Burlando, ex presidente Pd della Regione, Giulio Schenone rappresentante del terminal Psa nonché di Confindustria, Armando Sanna, consigliere regionale dem, Gian Poggi supertecnico dell’era burlandiana e Vittoria Canessa esponente anche lei del Pd. Quando sui giornali la notizia trapela — e c’è chi giura che sia stato Spinelli a lasciarsela sfuggire — l’incontro diventa il “Patto della lasagna”, quella consumata sul ponte.

Ma il piatto risulta indigesto a Toti perché […] «il 29 novembre Spinelli voleva fare una mezza pace perché il rapporto tra Giovanni Toti e Aldo Spinelli si era raffreddato a seguito del pranzo organizzato […] con i membri locali del Partito Democratico».

aldo spinelli

Ma bastava un nuovo incontro a bordo del Leila2 per cambiare gli umori: «Una volta giunti al termine del pranzo, Giovanni Toti, nel congedarsi...pronunciava alcune frasi per suggellare il buon esito dell’incontro, auspicando ripetutamente di poter festeggiare il rinnovo della concessione del Terminal rinfuse a Montecarlo: “Festeggiamo le rinfuse... festeggiamoooo...”». Da lì a pochi giorni, il “Patto delle Rinfuse” andava a buon fine e il Leila 2 si preparava per un nuovo brindisi.

