“GIORGIA MELONI NON È LA CLASSICA DONNA CHE HA AVUTO BISOGNO DI UN UOMO PER EMERGERE” – IGNAZIO LA RUSSA DÀ FIATO ALLA BOCCA AD “AVANTI POPOLO” E PESTA UN MERDONE: “LEI NON HA AVUTO BISOGNO DI AIUTO. NON HA AVUTO BISOGNO DI PIGMALIONI. IL MIO UNICO MERITO È STATO QUELLO DI NON AVER MAI PENSATO DI GIORGIA MELONI, “È BRAVA MA È SOLO UNA RAGAZZA”. “QUALCUNO DEI FIGLI DI BERLUSCONI IN POLITICA? PER UN PERIODO PENSAVO LA PIÙ ADATTA FOSSE BARBARA…” - VIDEO

Giorgia Meloni "non ha avuto bisogno di Pigmalioni. Non è la classica donna che ha avuto bisogno di un uomo per emergere", "non ha avuto bisogno di aiuto". Lo dice il presidente del Senato, Ignazio La Russa, su Rai3 ad 'Avanti popolo'. "A questi livelli - aggiunge - se non ci fosse stata Giorgia Meloni non saremmo riusciti" ad arrivare.

“Il mio unico merito è stato quello di non aver mai pensato di Giorgia Meloni, ‘è brava ma è solo una ragazza’, il resto lo ha fatto tutto lei”, ha aggiunto. “Non ho frapposto ostacoli”.

Su Barbara Berlusconi

Pensa che qualcuno dei figli di Berlusconi possa scendere in campo? "Non credo, mi pare di no", taglia corto La Russa. "Per un certo periodo di tempo – confida - pensavo che la più adatta a scendere in campo fosse Barbara. […]".

"Se debbo fare una previsione – insiste La Russa - credo che non abbiano nessuna intenzione, almeno in tempi brevi, di scendere in campo".

Sul caso Ferragni

[…] "Non firmo la petizione di chi ha chiesto di revocare l'Ambrogino d'oro (assegnato a Chiara Ferragni, ndr), semmai debbono interrogarsi quelli che glielo hanno dato. Però Chiara Ferragni ha sempre voluto che si parlasse molto di lei, quindi non se la può prendere se ora è così. Al di là del caso singolo, credo che sia giusto regolamentare questa enorme presenza di attività di beneficenza perché a volte è davvero beneficenza, altre volte solo in minima parte".

La segretaria del Pd Elly Schlein ha pronunciato parole "tristissime, perché mente sapendo di mentire" sulla riforma del premierato. Così La Russa. "Al presidente della Repubblica non viene tolto nessun potere, non viene toccato l'articolo sui poteri del presidente della Repubblica", aggiunge. […]

