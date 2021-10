“HO GETTATO MIA MOGLIE DALL’AEREO” – SI CHIUDE DOPO 35 ANNI UNO DEI GIALLI PIÙ SEGUITI DEGLI STATI UNITI: ROBERT BIERENBAUM, EX CHIRURGO PLASTICO, HA CONFESSATO DI AVER UCCISO LA MOGLIE GAIL KATZ, SPARITA NEL 1985 – HA UCCISO LA DONNA, HA CARICATO IL CORPO SU UN CESSNA E L'HA GETTATO NELL'OCEANO. È RIMASTO IN SILENZIO ANCHE QUANDO È STATO CONDANNATO ALL’ERGASTOLO, MA ADESSO HA CONFESSATO: “MI URLAVA ADDOSSO E VOLEVO FARLA TACERE. ERO IMMATURO. NON SAPEVO COME GESTIRE LA RABBIA…” - VIDEO

Why did a handsome doctor, pilot, husband – really kill his wife? The only thing more shocking may be how he tried to cover up the crime. @JohnQABC’s all-new 20/20 premieres Friday at 9/8c on @ABC. Stream next day on Hulu. https://t.co/ZGewRPfd2o pic.twitter.com/hChNN4jYRW — 20/20 (@ABC2020) October 20, 2021

Da il “Corriere della Sera”

robert bierenbaum e gail katz 1

Robert Bierenbaum, ex chirurgo plastico con la passione per il volo, è rimasto in silenzio per trentacinque anni. Anche nel 2000, quando è stato condannato per l'omicidio della moglie Gail Katz, sparita nel 1985, lui si è detto innocente. Durante un'udienza per la libertà vigilata dello scorso dicembre, però, ha confessato tutto. Ha ucciso la donna, ha caricato il corpo su un Cessna 172 e l'ha gettato nell'Oceano Atlantico. «Mi urlava addosso e volevo farla tacere», ha spiegato.

robert bierenbaum e la seconda moglie

«Ero immaturo», si è giustificato, «non sapevo come gestire la rabbia». Si chiude così uno dei gialli più seguiti degli Stati Uniti che vede un killer, una confessione, ma non il cadavere, mai ritrovato. A rivelare i dettagli, ottenendo i verbali dell'udienza del dicembre 2020, è la trasmissione 20/20 di Abc News . «Pensavo che il giorno dell'ammissione non sarebbe mai venuto», commenta Dan Bibb, uno dei pubblici ministeri. Gail e Robert si conoscono nei primi anni Ottanta. Lei è una studentessa, lui un chirurgo plastico, poliglotta, amante della cucina e degli aerei. La tv Abc ricorda che il medico era noto per gli appuntamenti romantici in alta quota. I due si mettono insieme e all'inizio è tutto rose e fiori.

gail katz 2

Ma la sorella di Gail, Alayne Katz, avvocatessa a New York, ricorda che c'era qualcosa che non andava. L'uomo, per esempio, aveva tentato di affogare il gatto nel bagno della casa a New York nell'Upper East Side. Tempo dopo aveva sorpreso Gail a fumare di nascosto nel balcone e l'aveva strangolata fino a farle perdere coscienza. La donna, diventata intanto moglie, aveva denunciato la vicenda alla polizia, ma senza esito. «Era il 1983, fosse successo oggi Robert sarebbe stato arrestato», dice a «20/20» la sorella di Gail. Il 7 luglio 1985 la donna sparisce.

robert bierenbaum e gail katz 2

Robert Bierenbaum racconta agli agenti di aver litigato con la moglie che poi se n'era andata via. Alle 4.30 del pomeriggio, però, si scopre che l'uomo ha noleggiato un Cessna, è decollato dal Caldwell Airport a Fairfield, New Jersey, ed è tornato un'ora e 56 minuti dopo. Nel 2000 il gran giurì ha condannato il medico per omicidio di secondo grado. L'accusa è comunque riuscita a dimostrare che era possibile pilotare l'aereo e, allo stesso tempo, spingere fuori un corpo. Vent' anni dopo la sentenza è stato lui stesso a mettere la parola fine. «Sono decollato - ha ricordato -, ho aperto il portellone dell'aereo e ho gettato il corpo nell'oceano».

l'aereo di robert bierenbaum robert bierenbaum 5 robert bierenbaum 2 gail katz 1 robert bierenbaum e gail katz 4