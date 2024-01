“IO ERO IN RIANIMAZIONE, INTUBATO, E LA LUCARELLI MI ACCUSAVA SUI SOCIAL DI AVER TRUFFATO” - MATTEO MARIOTTI, IL 20ENNE DI PARMA ATTACCATO DA UNO SQUALO IN AUSTRALIA A CUI È STATA AMPUTATA UNA GAMBA, PARLA DOPO LA MORTE DELLA RISTORATRICE DI LODI, GIOVANNA PEDRETTI: “I MIEI AMICI AVEVANO FATTO UNA RACCOLTA DI FONDI, LEI DISSE CHE LE SPESE ERANO A CARICO DELLO STATO E QUINDI QUEI SOLDI NON POTEVANO ESSERE PER LE MIE CURE. ERA TUTTO FALSO” – IL PADRE DEL RAGAZZO: “LA LUCARELLI CHIEDEVA I PREVENTIVI DELLE PROTESI MENTRE LUI ERA IN TERAPIA INTENSIVA”

Estratto dell’articolo di Eleonora Capelli per “La Repubblica”

«Mi dispiace moltissimo per Giovanna, la sua storia mi ha toccato perché anche io sono andato vicino alla disperazione per tutto l’odio ricevuto sui social. Avrei voluto parlarle prima, adesso è troppo tardi». Matteo Mariotti è in ospedale e proverà oggi la prima protesi: il 9 dicembre è stato attaccato in Australia da uno squalo che gli ha staccato la gamba con un morso.

Il padre ricorda: «Selvaggia Lucarelli chiedeva i preventivi delle protesi mentre lui era in terapia intensiva, io credo che da giornalista dovrebbe andare a vedere quanti soldi hanno mandato in Romagna dopo l’alluvione, invece che perseguitare noi».

Matteo, lei ha detto che l’odio in rete le ha fatto più male del morso dello squalo, perché?

«Io ero in rianimazione, intubato e Lucarelli mi accusava sui social di aver truffato. Alcuni miei amici avevano fatto una raccolta di fondi per le mie cure, lei disse che le spese erano a carico del Servizio sanitario nazionale e quindi quei soldi non potevano essere per le mie cure, era tutto falso. […]».

Lei crede che siano reazioni incontrollate?

«No, Lucarelli sa bene che quando addita qualcuno, i suoi follower si scatenano. Vive sui social, sa meglio di chiunque altro come funzionano. Io adesso devo pensare a curarmi, ma appena potrò non starò in silenzio, spiegherò per filo e per segno cosa significa essere in una tempesta di insulti».

È stato colpito dalla vicenda di Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria accusata di aver falsificato una recensione, che si è tolta la vita?

«Io sono stato forte e fortunato, ma ci sono anche persone più fragili, che magari non hanno dimestichezza con il web, che non sanno come certi fenomeni divampano improvvisamente. Io quando ho letto di questa vicenda ho telefonato a un amico e sono rimasto ore a parlare di lei: mi ha turbato moltissimo. […]

