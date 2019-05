“JESOLO? UNA POZZANGHERA”, LA FRASE DI DE LUCA DA CROZZA SULLE PRESENZE TURISTICHE IN ITALIA FA IMPAZZIRE IL PRESIDENTE DEL VENETO ZAIA – LA REPLICA: “CARO VINCE’, CCÀ NISCIUNO È FESSO. SECONDO TE 32 MILIONI DI ITALIANI E STRANIERI CHE SCELGONO IL SOLE E IL MARE DI JESOLO E DEL VENETO E IL VERDE DI CAVALLINO SONO FESSI...? DA NOI PULIZIA, SANITÀ E ACCOGLIENZA”

«Jesolo? Una pozzanghera». La frase è stata pronunciata dal governatore della campania Vincenzo De Luca e come era inevitabile ha suscitato reazioni contrariate in veneto dove la località balneare della Laguna è una delle più frequentate dai turisti. De Luca è apparso alla puntata di «Fratelli di Crozza» sul canale televisivo Nove commentando le statistiche dell’Istat sulle presente turistiche in Italia : «La prima è Roma - dice il presidente della giunta campana - le seconda è Milano , poi Venezia e Firenze. Subito dopo abbiamo Cavallino e Jesolo: sembra una pozzanghera».

Il pari grado in Veneto di De Luca, il governatore leghista Luca Zaia non ha fatto passare sotto silenzio l’apprezzamento: «Caro Vince’, Ccà nisciuno è fesso. Secondo te 32 milioni di italiani e stranieri che scelgono il sole e il mare di Jesolo e del Veneto e il verde di Cavallino sono fessi...? Pulizia. Sanità. Accoglienza sono i nostri plus».

Il tono ironico ma la sostanza del discorso chiara: se le spiagge veneziane hanno un successo di queste proporzioni tanto pozzanghere non devono essere. Non gradisce l’uscita neanche Alberto Maschio, presidente degli albergatori di Jesolo: « Il Veneto e i veneti sono come la Juve: siccome vinciamo sempre, stiamo anticipatici. Il fatto che scomodiamo così tanti personaggi noti, magari significa che Jesolo è veramente forte e ci temono. A volte sembrano solo tentativi di avere visibilità».

