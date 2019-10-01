"Mi scusi Floris, ma dove c... li nascondevo questi soldi che avrei preso dalla Russia, ne giardino?". Matteo Salvini prova a scherzare sulla questione fondi russi ma Floris lo incalza: "Bello che ci rida, riderà anche davanti ai magistrati...".
“MA DOVE CA**O LI NASCONDO 60 MILIONI DI DOLLARI?” - A “DI MARTEDÌ”, SALVINI SI INFERVORA CON FLORIS CHE LO INCALZA SUI SOLDI RUSSI: “MA DOVE LI METTO? NELL’ORTO, IN GIARDINETTO? NON HO PRESO UN DOLLARO O UN RUBLO. SE AVESSI PRESO 60 MILIONI DI DOLLARI STASERA STAREI QUA CON LEI? SAREI AI CARAIBI A FARMI GLI AFFARI MIEI” - E FLORIS REPLICA VELENOSO: “E’ BELLO CHE CI RIDA MA DOVRÀ RIDERE ANCHE AL MAGISTRATO…” - VIDEO-
"Mi scusi Floris, ma dove c... li nascondevo questi soldi che avrei preso dalla Russia, ne giardino?". Matteo Salvini prova a scherzare sulla questione fondi russi ma Floris lo incalza: "Bello che ci rida, riderà anche davanti ai magistrati...".
A LUME DI CANDELA - ''IL PALINSESTO È MOBILE'' E A MEDIASET CAMBIA SPESSO: ''LIVE-NON È LA D'URSO'' PASSERÀ AL LUNEDÌ SERA DOPO LA FINE DI ''TEMPTATION ISLAND VIP'', VISTO CHE IL ''GF VIP'' DI SIGNORINI È SLITTATO A GENNAIO O ADDIRITTURA FEBBRAIO - ''LE IENE'' POTRANNO TORNARE COSÌ ALLA STORICA COLLOCAZIONE DOMENICALE SU ITALIA1, MENTRE SU CANALE5 ANDRÀ…
“TRUMP? UN IDIOTA, DOBBIAMO LIBERARCENE” – DE NIRO IN VERSIONE “THE UNTOUCHBLES” CONTRO IL PRESIDENTE USA: “È UNA DISGRAZIA E UN DANNO PER IL NOSTRO PAESE” - UN FILM SU 'THE DONALD'? FORSE, MA PRIMA DOBBIAMO SUPERARE LO SHOCK POI MAGARI AVREMO L'EQUILIBRIO NECESSARIO PER RIVEDERE QUESTA EPOCA ASSURDA”
IL TO-TONONI - I GRILLINI COSTRINGONO MASSIMO TONONI A SFILARSI DALLA PRESIDENZA DI TIM, MA LA VERA NOTIZIA È CHE IL MANAGER SI DIMETTERÀ ANCHE DA CDP, DOPO 14 MESI DI CONVIVENZA DIFFICILE CON FABRIZIO PALERMO - LA SCELTA DEL SUO SUCCESSORE, DA PRASSI, SPETTA ALLE FONDAZIONI BANCARIE: FRANCESCO PROFUMO SI SMARCA, MA È L’IPOTESI PIÙ ACCREDITATA - DIETRO LE QUINTE CARIPLO PUNTEREBBE A FIGURE PIÙ ISTITUZIONALI COME L'EX DG DI BANKITALIA SALVATORE ROSSI
AMBRA E IL SUO AMORE AL MAX (ALLEGRI) – "MI HA SALVATA, E’ LA MIA CURA. MI SONO INNAMORATA DI LUI PERCHÉ E’ UN TIPO FUORI MODA, SIAMO DUE SBAGLI. E DUE ERRORI COME NOI, SE SI INCONTRANO DAVVERO, GENERANO UNA COSA CHE SAREBBE VERAMENTE STUPIDO NON AFFRONTARE. QUELLA COSA È LA RIPARTENZA DELL’AMORE” – E POI LA MATERNITA’, I MOMENTI BUI E IL VOLONTARIATO NEL REPARTO DI ONCOLOGIA INFANTILE.
CAFONAL MALEFICO - VIDEO: ANGELINA JOLIE E MICHELLE PFEIFFER PRESENTANO ''MALEFICENT'' A ROMA E APRONO IL FESTIVAL ''ALICE NELLA CITTÀ''. ALLA FINE HANNO ANCHE INCONTRATO 100 BAMBINI PER UNA MASTERCLASS SUL CINEMA E LA VITA DELLE STAR: ''E PENSARE CHE DA RAGAZZA NON CREDEVO CHE SAREI STATA CAPACE DI FARE LA MADRE. ANCHE NEL CASO DI MALEFICA SCOPRIRE DI ESSERE MADRE SALVA LA SUA VITA UN PO' SQUILIBRATA E SELVAGGIA'' - A ''STORIE ITALIANE'' PARLA DEI SUOI FIGLI
ALT! MANGIARE VERDURE CRUDE UCCIDE BATTERI INTESTINALI INDISPENSABILI PER IL NOSTRO ORGANISMO – DOPO ANNI IN CUI IL “RAW FOOD” È DIVENTATO DI MODA SULLE TAVOLE DI OGNI SALUTISTA CHE SI RISPETTI, ORA UN GRUPPO DI RICERCATORI AMERICANI HA SCOPERTO CHE LA VERDURA CRUDA MUTA IL NOSTRO MICROBIOMA: UN CAMBIAMENTO A RISCHIO DI…
CORONA DI SPINE - 15 MILIONI DI ITALIANI SOFFRONO DI DOLORE CRONICO, MA IL MONTANARO MAURO CORONA HA UNA RICETTA FACILE: ''GLI IMPACCHI CON L'ARGILLA RICAVATA DALLE FOSSE DOVE SI ROTOLANO I CERVI, SEMPRE UN TOCCASANA. MA ANCHE LE PASTELLE DI LINO IMBEVUTE DI RESINA DI LARICE E GRAPPA BOLLENTI'' - ''CERTI DOLORI DEVI TENERTELI ED È INUTILE LAMENTARSI. OGGI VEDO I GIOVANI CHE SI LAMENTANO PER LE PRIME AVVISAGLIE, E IO GLI DICO...''