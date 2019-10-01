“MA DOVE CA**O LI NASCONDO 60 MILIONI DI DOLLARI?” - A “DI MARTEDÌ”, SALVINI SI INFERVORA CON FLORIS CHE LO INCALZA SUI SOLDI RUSSI: “MA DOVE LI METTO? NELL’ORTO, IN GIARDINETTO? NON HO PRESO UN DOLLARO O UN RUBLO. SE AVESSI PRESO 60 MILIONI DI DOLLARI STASERA STAREI QUA CON LEI? SAREI AI CARAIBI A FARMI GLI AFFARI MIEI” - E FLORIS REPLICA VELENOSO: “E’ BELLO CHE CI RIDA MA DOVRÀ RIDERE ANCHE AL MAGISTRATO…” - VIDEO

-

Condividi questo articolo

 

Da www.corriere.it

 

"Mi scusi Floris, ma dove c... li nascondevo questi soldi che avrei preso dalla Russia, ne giardino?". Matteo Salvini prova a scherzare sulla questione fondi russi ma Floris lo incalza: "Bello che ci rida, riderà anche davanti ai magistrati...".

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute