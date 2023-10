“MAMMA, TI AMO, ANDIAMO A MORIRE” – IL TERRIBILE AUDIO INVIATO DA UNA DELLE VITTIME DELL’INCENDIO CHE HA COLPITO TRE DISCOTECHE DI MURCIA, IN SPAGNA: LA REGISTRAZIONE È STATA INVIATA ALLE 6 DI MATTINA. SI SENTONO LE GRIDA DI PAURA DELLE PERSONE E C’È CHI CHIEDE CHE SI ACCENDANO LE LUCI PER POTER USCIRE – IL BILANCIO CRESCE DI ORA IN ORA: I MORTI SONO 13, I DISPERSI 15… - VIDEO: L’INGRESSO DEI POMPIERI

incendio discoteca murcia 7

SPAGNA: L'AUDIO DI UNA VITTIMA ALLA MADRE, 'MORIRÒ, TI AMO'

(ANSA) - "Mamma, ti amo. Andiamo a morire". E' quanto dice una ragazza che figura tra le vittime dell'incendio delle discoteche di Murcia, in un audio diffuso sui social dal padre.

L'audio è stato inviato alle 6 di mattina. Nella registrazione si sentono grida di paura e c'è chi chiede che si accendano le luci per potere uscire. Molti sopravvissuti, infatti, hanno raccontato che subito dopo lo scoppio dell'incendio è saltata la luce. Questa ragazza, di Caravaca de la Cruz, un centro della provincia, era andata in città con diversi amici. "Erano venuti qui perché da noi a Caravaca non ci sono discoteche; sono venuti all'alba. Era la seconda volta che veniva" ha raccontato il padre.

incendio discoteca murcia 6

SPAGNA: INCENDIO NELLE DISCOTECHE, 15 ANCORA DISPERSI

(ANSA) - Oltre i 13 morti - 11 già estratti, due ancora sotto le macerie - sono 15 le persone che si trovavano nelle discoteche di Murcia travolte dall'incendio e che ancora risultano scomparse: lo ha riferito un portavoce della polizia. I soccorritori sperano che alcuni di loro siano comunque riusciti a lasciare la discoteca.

incendio discoteca murcia incendio alla discoteca teatre di murcia, in spagna soccorsi dopo l incendio in discoteca a murcia