NON BRILLANO PER LA FEDELTÀ FISCALE

Dal “Corriere della Sera”

aldo cazzullo ricevimento quirinale 2 giugno 2024

Caro Aldo, so che ci sono cose più importanti, ma io ho trovato assurdo chiudere un intero paese per il capriccio di un miliardario. In più si tratta di un luogo che non ha certo bisogno di essere «venduto» a uno straniero. Che ne pensa?

Marco Ferrari

Non mi sento di condannare la scelta di affittare Portofino ai miliardari, in fondo è una bella pubblicità per l’Italia, una spinta per il turismo.

Catia Bianchi

anant ambani radhika merchant 4

Risposta di Aldo Cazzullo

Cari lettori, il matrimonio a tappe dei miliardari indiani Anant Ambani e Radhika Merchant si sta trasformando in un’umiliazione nazionale. È inaudito che un intero paese, per quanto a vocazione turistica come Portofino, sia chiuso agli italiani per un intero pomeriggio e un’intera serata, perché è stato affittato da una coppia di magnati e riservato ai loro pari, che non brillano per la fedeltà fiscale ai rispettivi Paesi.

anant ambani radhika merchant 5

E domenica sera mezza Genova non ha potuto dormire per le musiche e i frastuoni della festa durata tutta la notte, a bordo della nave da crociera dei ricconi ormeggiata nel porto. Lasciamo perdere i discorsi che qualcuno definirebbe populisti o moralistici.

Personalmente trovo che ci sia qualcosa di osceno, nell’ostentazione di denaro e potere di una coppia che bene o male appartiene a un Paese come l’India, la cui economia è in crescita ma che ha ancora centinaia di milioni di poveri, tra cui molti costretti o indotti a vendere o a mutilare i figli per non morire di fame. La ricchezza — se in parte redistribuita con le tasse — non va demonizzata; certo, un tempo la ricchezza produceva il Rinascimento, oggi produce Cafonal (copyright Dagospia).

anant ambani radhika merchant 3

Ma non parliamo di loro; parliamo di noi. Se pensiamo che il nostro modello di sviluppo sia vendere o noleggiare la nostra bellezza, stiamo sbagliando tutto. La gran parte del denaro che questo tipo di turismo spende non resta in Italia. Quasi tutte le grandi catene alberghiere di lusso non sono italiane, pressoché tutte le compagnie aeree che volano da e per l’Italia non sono italiane; l’Italia, come l’Egitto, è un posto dove gli investitori internazionali estraggono la ricchezza, lasciando qualche briciola.

anant ambani radhika merchant 2

Il nostro futuro è la tecnologia, l’innovazione, la ricerca, la formazione di qualità: tutte cose in cui siamo deboli. Affittare le meraviglie del nostro Paese ai padroni del mondo porta qualche soldo oggi, ma illude i nostri ragazzi che il futuro sia questo: un tempo si sarebbe detto affittacamere, oggi viene da dire affittaPaese. Cos’avrebbero detto del matrimonio Ambani, non dico Dante e Machiavelli, ma Saviane e Montanelli?

anant ambani 3 portofino IVANKA TRUMP - MATRIMONIO AMBANI anant ambani radhika merchant rihanna al matrimonio di anant ambani 3 rihanna al matrimonio di anant ambani 2 rihanna al matrimonio di anant ambani 4 FAMIGLIA AMBANI - CERIMONIA DI FIDANZAMENTO rihanna al matrimonio di anant ambani 1 John Elkann e Lavinia Borromeo ai festeggiamenti pre-matrimonio di Anant Ambani e Radhika rihanna al matrimonio di anant ambani e radhika merchant 4 anant ambani e radhika merchan anant ambani e radhika merchant 1 anant ambani radhika merchant 1