16 dic 2022 10:42

“MEGHAN HA ABORTITO PER LO STRESS” – CHE NOIA LA DOCUSERIE “HARRY E MEGHAN”: IN SEI ORE I SUSSEX LANCIANO ACCUSE ANNACQUATE E FINISCONO PER APPARIRE COME DUE RAGAZZINI VIZIATI NON ABBASTANZA STRUTTURATI PER REGGERE LA PRESSIONE DEI TABLOID - COSA IMPUTANO ALLA FAMIGLIA REALE? DI NON AVERLI DIFESI E DI AVER FATTO TRAPELARE STORIELLE DA SOAP OPERA CHE HANNO INTACCATO LA LORO AURA DI PERFEZIONE… - VIDEO