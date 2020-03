LA QUARANTENA FA MALE ALLA TESTA / 2 - A MESSINA SCATTA UNA SPARATORIA PER UN GRATTA E VINCI: UN PENSIONATO FERISCE UNA DONNA E POI SI UCCIDE - L'UOMO AVREBBE CHIESTO PER SÉ TUTTI I TAGLIANDI DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO. AL RIFIUTO (ANCHE PERCHÉ IN QUESTO MOMENTO I GIOCHI SONO SOSPESI PER LE RESTRIZIONI LEGATE ALL'EMERGENZA COVID-19), SI È MESSO A SPARARE...