“METTITI IN TESTA...CHE O CI LAUREIAMO INSIEME O LA VITA È FINITA PER ENTRAMBI” –

le ultime foto di giulia cecchettin e filippo turetta scattate al centro commerciale il giorno dell'assassinio 2

Dopo le ultime foto insieme, scattate poco prima dell'omicidio, spuntano nuove chat tra Filippo Turetta e Giulia Cecchettin, che gli investigatori hanno recuperato dal telefono della vittima. […] «Mettiti in testa... che o ci laureiamo insieme o la vita è finita per entrambi», scriveva in un messaggio WhatsApp del febbraio 2023 recuperato dal cloud della giovane. Testo ora agli atti dell'inchiesta a carico del ventiduenne di Torreglia (Padova) a processo per omicidio volontario premeditato della ex fidanzata. [...]

filippo turetta

TURETTA SUBITO A PROCESSO: RINUNCIA ALL'UDIENZA PRELIMINARE

Filippo Turetta rinuncia all'udienza preliminare davanti al Gup, già prevista il 15 e 18 luglio prossimi, e accetta di andare direttamente a processo in Corte d'Assise per l'omicidio di Giulia Cecchettin. La decisione, presa in accordo con Giovanni Caruso, suo difensore, «consegue a un percorso di maturazione personale del gravissimo delitto commesso, e alla volontà che la giustizia faccia il proprio corso nei tempi più rapidi possibili e nell'interesse di tutti», ha riferito il legale.

giulia cecchettin

Non verrà chiesta da parte della difesa nemmeno la perizia psichiatrica, a meno che non vi siano intenzioni diverse che emergano dal processo. […] Davanti al collegio giudicante, dunque, il 22enne di Torreglia (Padova) dovrà rispondere delle accuse di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione, crudeltà, efferatezza, sequestro di persona, occultamento di cadavere e stalking. […]

la macchina di filippo turetta

«Non è intenzione della difesa - ha ribadito Caruso in una nota - né di Filippo Turetta, contrariamente a quanto preannunciato senza titolo e a sproposito dalla grancassa mediatico-giudiziaria, chiedere che l'imputato venga sottoposto a perizia psichiatrica». La comunicazione, prosegue, «è giustificata al solo fine di prevenire possibili speculazioni, e i processi alle intenzioni in ordine alle scelte difensive».

LA RICOSTRUZIONE DELL OMICIDIO DI GIULIA CECCHETTIN

I legali della famiglia Cecchettin prendono atto della richiesta, «una scelta tecnica che percorre un diritto garantito dalla legge», ha commentato l'avvocato Stefano Tigani. «Non ci meraviglieremmo peraltro - ha precisato - se in fase dibattimentale si percorresse la via della speditezza, con il consenso all'acquisizione di atti di indagine, o parti di esse, nell'ottica di una definizione veloce del processo per un omicidio così efferato». […]

