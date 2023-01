21 gen 2023 16:24

“MI DISSERO CHE L’ACQUIRENTE NON FACEVA QUESTIONE DI PREZZO” – CHI HA COMPRATO PER CONTO DI MATTEO MESSINA DENARO IL RITRATTO REALIZZATO DALLA PITTRICE ED EX MODELLA FLAVIA MANTOVAN? L’OPERA ERA ESPOSTA AL MUSEO DI SALEMI DEDICATO A COSA NOSTRA, NEL 2009, ED È STATA RITROVATA A CASA DELLA MADRE DEL BOSS DI COSA NOSTRA – POSSIBILE CHE NELLA CATENA DI VENDITA NESSUNO SI SIA CHIESTO CHI FOSSE IL COMPRATORE? L’AUTRICE: “SI RIVOLSE A ME UN GALLERISTA ROMANO CHE ORA NON C’È PIÙ…”