“UNA MIA AMICA MI HA RACCONTATO DI AVER FATTO SESSO CON IL PRINCIPE ANDREA SU ORDINE DI EPSTEIN” – OGNI GIORNO UN’EX MODELLA SI SVEGLIA E RICORDA PARTICOLARI SCOTTANTI DELLA VITA DI QUALCHE AMICA DI CUI NEMMENO VUOLE RIVELARE IL NOME - L’ULTIMA È LISA PHILLIPS, 42 ANNI, CHE HA RECUPERATO LA MEMORIA DOPO VENT’ANNI PER APPARIRE NELL’ULTIMO DOCUMENTARIO SUL PORCONE: “MI RICORDO DI AVER CHIESTO A JEFFREY PERCHÉ LO FACEVA E LUI…” - VIDEO

DAGONEWS

Lisa Phillips

«Una mia amica ha fatto sesso con il principe Andrea su ordine di Jeffrey Epstein». A raccontarlo è Lisa Phillips, ex modella di 42 anni, che ora vive a Los Angeles, intervista nel documentario “Surviving Jeffrey Epstein”. La donna ha aggiunto che all’epoca dei fatti l’amica aveva circa 20 anni, ma non ha voluto svelare la sua identità.

IL PRINCIPE ANDREA CON JEFFREY EPSTEIN

Ripercorrendo il suo rapporto con Epstein, Phillips racconta di averlo incontrato quando aveva circa 20 anni dopo essere stata invitata sull’isola di Little St James: «Trovavo Jeffrey molto affascinante e sembrava davvero carino. Avevo accennato al fatto che avevo vissuto in Inghilterra e lui disse: "Oh, ti piacerebbe incontrare un principe?". Si è avvicinato un uomo e l’ho riconosciuto: era il principe Andrea. È stato un incontro breve e lui è stato molto gentile».

MELANIA TRUMP PRINCIPE ANDREA, GWENDOLYN BECK E JEFFREY EPSTEIN A UN PARTI A MAR-A-LAGO

La donna ha poi raccontato di non aver mai visto nulla di strano sull’isola e di aver incontrato Epstein durante eventi di beneficenza, feste e spettacoli teatrali. Ma nel 2004 un’amica le avrebbe raccontato che Epstein le aveva detto di andare da Andrea per fare sesso con lui mentre erano nella casa del finanziere a New York.

IL PRINCIPE ANDREA A CASA DI JEFFREY EPSTEIN

«Dopo quella rivelazione ho avuto un’ultima conversazione con Epstein – ha concluso Phillips – Gli ho chiesto perché lo aveva fatto e lui mi ha risposto: “Oh, è bello avere cose sulle persone”».

Una fonte vicina al principe Andrea ha smentito le accuse, definendole «non verificate, non comprovate, rigurgitate per sentito dire senza alcuna prova».

