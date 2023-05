NON AVEVA PIU' I SOLDI PER PAGARSI IL DENTISTA.

1. "MAMMA NON ERA PIU' LEI. LE SPESE FOLLI MI HANNO INSOSPETTITO"

Estratto dell’articolo di Valentina Errante per “Il Messaggero”

Per Andrea Milko Skofic, 65 anni, figlio di Gina Lollobrigida e del marito Milko Skofic, il drammatico epilogo dei suoi rapporti con la madre non è soltanto una questione patrimoniale.

Ci sono anche le parole non dette e i rapporti incrinati negli ultimi anni […] Skofic, parte civile nei processi che vedono imputato il "tuttofare" dell'attrice, Andrea Piazzolla, per circonvenzione di incapace e riciclaggio, con 9 milioni di beni spariti, si ritrova adesso a condividere con l'uomo che ha vissuto negli ultimi anni di vita dell'attrice vicino a lei, anche l'eredità. Dal canto suo, Piazzolla, ha sempre sostenuto di avere agito nell'interesse della Lollobrigida e di averne sempre rispettato la volontà.

Del patrimonio di sua madre è rimasto ben poco. Lei è parte civile nei processi, nati da una sua denuncia. Quando ha avuto il sospetto che qualcosa stesse cambiando e che quest'uomo esercitasse un'influenza su sua madre?

«La prima amministrazione di sostegno è stata chiesta nel 2013. Mi sono accorto che di punto in bianco c'erano spese che lei non aveva mai fatto prima. I suoi amici mi hanno avvertito che lei non era più se stessa, che aveva comportamenti strani, a loro sembrava che qualcuno la stesse controllando, che non poteva dire quello che pensava. Poi è stato negato a me e a mio figlio l'accesso a casa di mia madre. Sono stato obbligato da questi fatti a cercare di tutelarla legalmente».

Che rapporto aveva con Piazzolla prima che iniziasse a sospettare che stesse cercando di condizionarla e impadronirsi del cospicuo patrimonio di sua madre?

«Non aveva nessuna qualifica professionale, era un aiutante. Le dava una mano soprattutto nella logistica delle mostre fotografiche. L'ho accompagnato un paio di volte a casa. Poi ha iniziato a fingersi amico di mio figlio, lo tempestava di domande, su di me, su sua madre. In quel momento ho iniziato a sospettare che avesse cattive intenzioni».

C'è qualche oggetto di sua madre che, oltre al valore economico, abbia un valore affettivo e che vorrebbe avere con sé

«Le sue vecchie macchine fotografiche, non le ho trovate l'ultima volta che sono andato a casa per l'inventario. Mia madre mi ha trasmesso la passione per la fotografia».

Cosa significa, e cosa comporta, essere il figlio di una grande diva?

«Sei sempre sotto ai riflettori, ti riconoscono per strada, i paparazzi ti stanno dietro. Se fai la carriera dello spettacolo, può essere anche un vantaggio. Ma se fai una vita normale, ti capita anche di sentirti dire ad un colloquio di lavoro: "perché sei venuto qui? Mica hai bisogno di lavorare."»

Estratto del'articolo di Ilaria Sacchettoni per il "Corriere della Sera"

Andrea Milko Skofic, l’inventario dei beni di sua madre è completo. Tra custodie di preziosi vuote, copie abborracciate e oggetti senza valore, si arriva a poco più di 600mila euro. Davvero è questo il patrimonio di una vita di successi?

«[...] Basti pensare che sui conti correnti non c’era quasi nulla, al punto che all’amministratore di sostegno venne chiesto di saldare i conti delle cure dentali, per poche migliaia di euro»

Le inchieste della magistratura hanno ricostruito una lenta spoliazione di denaro, beni e oggetti di Gina Lollobrigida da parte del suo factotum Andrea Piazzolla. E’ in grado di fare una stima di quanto è andato perduto complessivamente?

«Quando è arrivato Piazzolla il patrimonio di mia madre era più che buono, c’era abbastanza per fare una lunga vita decente, ricca, ma non esagerata. Ora non è rimasto quasi nulla. Non so dire la quantità esatta di quanto è stato bruciato, ma i conti correnti sono pressoché vuoti, gli appartamenti di Piazza di Spagna sono stati venduti e il ricavato è sparito, e lo stesso è accaduto per la casa di Montecarlo.

Nessuna traccia nemmeno degli oltre tre milioni di euro della collezione di gioielli venduta da Sotheby’s nel 2013. Nel frattempo, i familiari di Piazzolla hanno ricevuto centinaia di migliaia di euro, lui stesso ha prelevato decine di migliaia di euro in contanti e tramite carte di credito, ha viaggiato in elicottero, ha acquistato continuamente Ferrari, Jaguar, Mercedes. Non c’è da meravigliarsi che non sia rimasto più nulla»

