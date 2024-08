"UNA CONTESTAZIONE POLITICA? CHI MAI DOVREBBE CONTESTARLO IN UNO SPETTACOLO PER FAMIGLIE UN'AFOSA NOTTE DI MEZZA ESTATE A BARLETTA

1. “SPERO CHE ORA INVITI MIA FIGLIA AL PROSSIMO SPETTACOLO”

Estratto dell’articolo di Luca Guerra per “la Repubblica”

antonello venditti in concerto a barletta

«Antonello Venditti ci ha telefonato per scusarsi dell’accaduto, ha spiegato che non era sua intenzione offendere mia figlia e che pensava si trattasse di un contestatore. Abbiamo poi capito che si era trattato di una incomprensione. Ha aggiunto che si farà perdonare». A parlare è Ruggiero Vino, papà di Cinzia, affetta da tetraparesi spastica, forma di paralisi che coinvolge la muscolatura volontaria di tutti e quattro gli arti, da quando ha tre mesi.

Cosa vi ha detto Venditti al telefono?

«Io sono dell’idea che quando una persona si accorge di aver sbagliato, è giusto accettare le sue scuse. Io e mia moglie lo abbiamo accettate. Devo dire la verità, l’amarezza c’è stata nel momento in cui lo steward si è avvicinato per spiegargli la situazione e lui ha replicato come ha fatto».

Si continua a parlare di “ragazzi speciali”. Lo ha fatto anche Venditti.

«Lui non ha capito cosa intendeva lo steward parlando di ragazzo speciale. Due giorni prima eravamo andati a vedere i Pooh e Cinzia si era divertita tanto. Loro l’avevano anche salutata e coinvolta, purtroppo domenica è successo questo episodio. Ma non ho rancore, tutti sbagliamo sulla terra».

antonello venditti in concerto a barletta

Come ha vissuto vostra figlia le ultime 24 ore?

«Lei per il suo stato di salute non coglie sempre tutto quello che accade, inoltre per la distanza dal palco non ha capito molto di quello che è successo. Qualcosa gliel’abbiamo spiegato dopo, quando lo staff di Venditti è venuto a chiedere scusa. Noi abbiamo detto loro che accettavamo le scuse ma le avremmo preferite dal palco. A fine spettacolo comunque tanti presenti nel pubblico sono venuti a salutarci e ringraziarci, spiegandoci che eravamo stati dei signori […]»

Cinzia a gennaio compirà 50 anni. Quale regalo vorrebbe per lei?

«La sua felicità, come sempre. E poi magari Venditti si farà perdonare invitandoci a un concerto proprio in quei giorni».

2. IN QUESTO MONDO DI BULLI IL VIDEO SUI SOCIAL

Estratto dell’articolo di Gianluca Nicoletti per “La Stampa”

video di scuse di Antonello Venditti

Antonello Venditti pensava a un "attacco politico", così ha prima sbeffeggiato poi insultato una ragazza disabile, che avrebbe disturbato un suo monologo. È avvenuto domenica sera durante il concerto nel fossato del Castello Svevo di Barletta. […]

Venditti ha iniziato a emettere suoni gutturali di scherno nei suoi confronti, una pantomima abominevole da farlo assomigliare a Donald Trump quando nel 2015, durante la sua campagna elettorale in North Carolina, scimmiottava la grave forma di disabilità del giornalista Serge Kovaleski.

La ragazza "disturbatrice" probabilmente avrà dimostrato la sua emozione con dei riflessi involontari, stereotipie tipiche di varie forme di disagio. Possibile che in mezzo a cinquemila persone fosse proprio lei a compromettere l'esibizione di Venditti? Dal video che sta circolando sui social sembrerebbe proprio di sì.

meme sulla figuraccia di antonello venditti 3

Dopo aver fatto l'imitazione dello scimmione, come nelle migliori tradizioni di ogni rozzezza da bullo di paese, uno di quei "quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla" è passato direttamente all'invito di fare a botte: "Vieni qua se c'hai il coraggio, stron*o di mer*a" . Non si capisce veramente se la supposta disturbatrice si fosse alzata dalla carrozzina e miracolosamente salita sul palco, che avrebbe fatto l'autore dell'inno della Roma, l'avrebbe presa a pugni?

antonello venditti in concerto a barletta

A quel punto uno steward sale sul palco e dice qualcosa all'orecchio di Venditti, probabilmente gli spiega che si tratta di una persona disabile, cosa che a esser cattivi lui aveva capito benissimo, altrimenti perché mai avrebbe inscenato quell'odiosa messinscena? Infatti non sembra turbato dalla notizia, per lui cambia poco: «E ho capito. È un "ragazzo speciale" che però deve imparare l'educazione. Non esistono "ragazzi speciali", l'educazione è una cosa…».

Infarcendo con un termine trasudante ipocrisia melensa come "ragazzo speciale", la sua profonda ignoranza sulle possibili manifestazioni di una disabilità e la conseguente inspiegabile sfuriata contro una persona inerme. Naturalmente a tamburo battente ieri è partita la campagna riparatoria. Il primo a immolarsi come capro espiatorio è stato il tecnico di palco, Luciano Vallefuoco, che ha cercato di giustificare Venditti prendendosi lui la colpa: «Non ho avuto la lucidità di descrivergli nel dettaglio la situazione». Aggiungendo una possibile pezza, nel rievocare l'aneddoto di quanto Antonello regalava il suo cappello ai "ragazzi speciali" che venivano ai suoi concerti.

meme sulla figuraccia di antonello venditti 1

Probabilmente erano speciali a lui più simpatici, più carini, meno rumorosi. È innegabile che dalle pieghe più profonde di questa miserabile storiaccia emerga, nella migliore delle ipotesi, una radicale incapacità di gestire il rapporto con una persona disabile, che non sempre è detto che stia pietrificata su una carrozzina, accontentandosi del lancio di un cappello, tanto iconico quanto sudaticcio, come riconoscimento al suo esistere.

Infine sono arrivate anche le scuse di Venditti, tardive e superficiali, in un video improvvisato su Facebook: «Mi metterei a piangere (…) mi dispiace tantissimo. Non sono un mostro, ho sbagliato perché nel buio non mi sono accorto di questa ragazza». Tirando quindi fuori la storia degli attacchi politici che gli verrebbero da tutte le parti, di cui quella voce poteva fare eco.

antonello venditti in concerto a barletta

Ammettiamo possibile che Venditti possa sentirsi ancora al centro dei plumbei anni '70, chi mai dovrebbe contestarlo in uno spettacolo per famiglie un'afosa notte di mezza estate a Barletta, mentre commemora una canzone di quaranta anni fa?

Certo poi conferma che vuole bene ai ragazzi speciali e a loro offre i posti migliori, anche ai genitori della ragazza ha dato i pass. Bellissimo, anche se sa tanto di quelli che dicono di avere tanti amici gay. Ora però basta infierire.

La disabilità è una condizione difficile da elaborare da chi non è lambito, è un dato ineludibile. Chi ha visibilità, successo, potere mediatico, chi è poeta, artista, costruttore di sogni impari dalla scivolata di Venditti. Chi voglia veramente rendersi utile, darsi da fare nel costruire condizioni di vita migliori per chi è più fragile, risparmi azioni di facciata, sorrisi, abbracci, foto simpatiche. Si impegni, se vuole, a informarsi, a capire, ad agire concretamente. Altrimenti faccia finta di nulla.

meme sulla figuraccia di antonello venditti 2

Il sentimento arcaico di discriminazione per chi è diverso, che cova in noi tutti, se non si lavora per civilizzarci prima o poi viene fuori, soprattutto quando meno sarebbe conveniente per la propria immagine.

