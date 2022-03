O-MEGA FOLLIA! – FILE CHILOMETRICHE IN TUTTA ITALIA DAVANTI AI NEGOZI SWATCH PER ACCAPARRARSI IL NUOVO OROLOGIO “SPEEDMASTER MOONSWATCH”, NATO DALLA COLLABORAZIONE CON OMEGA. È UN’EDIZIONE LIMITATA CHE COSTA 260 EURO, MA LA GENTE FA LA CODA PER POI SMERCIARLI A CIFRE FOLLI SU INTERNET – CAOS IN TUTTO IL MONDO: GLI OROLOGI SI TROVANO GIÀ SU EBAY CON PREZZI CHE SFIORANO I… - VIDEO