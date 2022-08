Da www.ilmessaggero.it

NOEMI BOCCHI AL CIRCEO

Che aveva affittato una casa al Circeo per trascorrervi le vacanze i cittadini di San Felice Circeo lo hanno scoperto dai giornali e dai siti di gossip. Ma in molti si stavano chiedendo in questi giorni se fosse solo una voce di corridoio, una fake news o se ci fosse del vero. D’altronde in questi giorni non si parla d’altro e anche i turisti che hanno scelto la nota località balneare per le loro ferie agostane buttano l’occhio per vedere se la intravedono. Che Noemi Bocchi abbia scelto il Circeo è confermato e c’è anche chi l’ha avvistata in un negozio.

Totti e Noemi, vacanze insieme?

ILARY BLASI totti

Probabilmente si fermerà almeno fino a Ferragosto, in un residence sulla costa laziale. In città la notizia si era già diffusa da giorni e la curiosità era cresciuta. Intanto, al di là del Promontorio, sulla costa pontina, più a nord, a Sabaudia, nei giorni scorsi è arrivato anche Francesco Totti che sta trascorrendo le sue vacanze assieme ai suoi figli nella sua villa sul lungomare pontino. Ovviamente i paparazzi stanno monitorando l’uno e l’altro versante del promontorio. Negli ultimi tre anni Noemi è sempre stata in vacanza in Costa Smeralda. Secondo il suo entourage, quest'anno sarebbe rimasta sulla terraferma solo per stare vicino al nuovo amore.

NOEMI BOCCHI

E infatti Noemi è stata avvistata nella spiaggia del residence dove risiede stesa sul lettino a prendere il sole. Poi un tender sarebbe venuto a prenderla per portarla su uno yacht ormeggiato al largo, dove la ragazza si sarebbe fermata qualche ora per poi tornare a riva. Che a bordo ci sia stato proprio Totti?

Con Totti i due figli Isabel e Cristian, non c’è Chanel che sta trascorrendo qualche giornata di mare con le amiche. Era da solo nelle vesti di papà single. Ha giocato e chiacchierato a pochi passi dalla riva con gli amici di sempre, ha messo la crema solare alla piccola Isabel, l’ha fatta giocare sul materassino, coccolata e protetta da una pallonata arrivata dalla riva. Giornate normali tra decine di selfie con tifosi e ammiratori venuti in spiaggia solo per incontrarlo.

TOTTI NOEMI CHI noemi bocchi foto mezzelani gmt011 noemi bocchi da chi