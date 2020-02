27 feb 2020 19:10

“NON AFFRONTO UN TRIBUNALE DI OPINIONE”- ROMAN POLANSKI NON ANDRÀ ALLA CERIMONIA PER I PREMI CÉSAR IN PROGRAMMA DOMANI A PARIGI, DOPO LA DECISIONE DI UN GRUPPO DI FEMMINISTE DI MANIFESTARE CONTRO LE 12 NOMINATION PER IL SUO FILM “J'ACCUSE”: “È CON RAMMARICO CHE PRENDO QUESTA DECISIONE, QUELLA DI NON AFFRONTARE UN TRIBUNALE PRONTO A CALPESTARE I PRINCIPI DELLO STATO DI DIRITTO IN MODO CHE…” - VIDEO