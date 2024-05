“IL PREMIERATO? NON SIA UNA SCELTA CONTINGENTE E DI PARTE”– IL CARDINALE MATTEO ZUPPI, PRESIDENTE DELLA CEI, FA LA CRESIMA ALLA MELONI: “QUANDO SI TOCCANO GLI EQUILIBRI ISTITUZIONALI È NECESSARIA MOLTA ATTENZIONE” – L’AFFONDO CONTRO I LEADER CHE HANNO SCELTO DI CANDIDARSI ALLE EUROPEE PUR NON AVENDO INTENZIONE DI ANDARE A BRUXELLES: “MOSTRANO LE DIFFICOLTÀ CHE HANNO I PARTITI TUTTI A ESSERE UN ‘NOI’ ANZICHÉ ESSERE UN ‘IO’” – LA BORDATA SUI MIGRANTI: “MI STUPISCE CHE C'È ANCORA CHI METTA IN DUBBIO IL FATTO DI SALVARE VITE”

ZUPPI SU PREMIERATO, NON SIA SCELTA DI PARTE E CONTINGENTE

(ANSA) - L'assemblea della Cei si è confrontata sul premierato e "qualche vescovo ha espresso preoccupazione. Quando si toccano gli equilibri istituzionali" è necessaria "molta attenzione". Lo ha detto il cardinale presidente della Cei, Matteo Zuppi, in una conferenza stampa.

"A mio parere occorre molto spirito della Costituzione: non è un problema di lettera ma di capacità di pensare qualcosa che non sia contingente e che non sia di parte", "questo è indispensabile", "mi sembra che la discussione sia aperta", ha aggiunto.

ZUPPI, PREOCCUPANO PARTITI BASATI SULL' 'IO' E NON SUL 'NOI'

(ANSA) - Le candidature alle elezioni europee che vedono in prima linea i leader, che non andranno mai a Bruxelles, mostrano "le difficoltà che hanno i partiti tutti a essere un 'noi' anziché essere un 'io'. Questo non può non preoccuparci, i meccanismi di rappresentatività sono in difficoltà, questa è una delle preoccupazioni in cui discuteremo alle Settimane Sociali", l'evento della Cei che si terrà a luglio a Trieste.

Lo ha detto il cardinale presidente della Cei, Matteo Zuppi, in una conferenza stampa. "Non è pensabile una cura comune per delega", ha aggiunto. (ANSA).

ZUPPI, 'MI STUPISCE CHE SI METTA IN DUBBIO IL SALVARE LE VITE'

(ANSA) - Il presidente della Cei, il card. Matteo Zuppi, parlando di migranti in una conferenza stampa ha ribadito che innanzitutto "bisogna salvare le vite. Mi stupisce e mi colpisce che c'è ancora chi metta in dubbio il fatto si salvare la vita. E' gravissimo mettere in discussione il concetto di salvare la vita, dopodiché devi creare un sistema capace di accogliere", ha aggiunto.

