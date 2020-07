“QUANDO BALLO, MI SENTO COME IN UN SOGNO” - PIROETTANDO SULLE PUNTE, DALLE BARACCOPOLI DI LAGOS A INSTAGRAM, ANTHONY MMESOMA MADU HA CONQUISTATO TUTTI: A 11 ANNI È DIVENTATO UN FENOMENO MONDIALE, DOPO CHE LA SUA SCUOLA DI DANZA HA POSTATO IN RETE LA SUA PERFOMANCE SOTTO LA PIOGGIA – ALL’INIZIO HA DOVUTO COMBATTERE CON I PREGIUDIZI DEI VICINI: “NON È UNA DANZA PER BUON CRISTIANI”, POI… – VIDEO

Marta Serafini per il “Corriere della Sera”

anthony mmesoma madu 2

I sobborghi dell' Inghilterra operaia di Billy Elliot chiamano, le baraccopoli di Lagos rispondono. Il protagonista, questa volta, è Anthony Mmesoma Madu. Collo da cigno, piedi affusolati, a soli undici anni si è conquistato il palcoscenico più grande, quello delle stories di Instagram e dei retweet, dopo che la sua scuola di danza ha postato in rete un filmato in cui lo si ammira piroettare in calzamaglia mentre la pioggia batte sulle lamiere.

anthony mmesoma madu 5

Artefice del miracolo è un ballerino autodidatta, che dal 2017 offre corsi gratuiti ai bambini del quartiere popolare di Ajangbadi, nel cuore della capitale nigeriana. «Di solito il balletto è per i ricchi e i privilegiati», ha spiegato all' Afp il maestro Daniel Ajala, direttore della Leap of Dance Academy.

anthony mmesoma madu con le studentesse della lea of dance

Impresa non facile, sfidare le chiusure mentali in zone dove la violenza è la prima risposta.

Primo ostacolo da abbattere, lo scetticismo dei vicini. «"Non è una danza per buoni cristiani", gridavano all' inizio». Poi la mancanza di fondi: «A volte salta la corrente e dobbiamo fare lezione senza musica». Ma senza mai perdersi d' animo: «Non possiamo permetterci attrezzature di lusso, ma almeno possiamo avvicinare le nuove generazioni a questa arte».

anthony mmesoma madu

La mamma Ifeoma Madu lo guarda ballare, commossa. «All' inizio non avevo capito che avesse questo talento. Lo vedevo stirarsi e fare gli esercizi ma pensavo fosse una fase passeggera. Ora so che Anthony ha un dono». «Quando ballo, mi sento come in un sogno», dice Anthony. Un sogno che non è passato inosservato. «La nostra gente può volare!» ha commentato su Twitter Viola Davis, attrice afro-americana, premio Oscar per The Help .

viola davis foto di bacco (3) anthony mmesoma madu 1 anthony mmesoma madu anthony mmesoma madu e gli altri studenti di ballo della leap of dance anthony mmesoma madu