“QUANDO LO STATO HA AVUTO L'OCCASIONE PER ARRESTARE QUEL CRIMINALE NESSUNO HA MOSSO UN DITO” - LA STORIA DI WALTER ONICHINI, FINITO IN CELLA DOPO AVER SPARATO A UN LADRO CHE GLI STAVA ENTRANDO IN CASA, MENTRE IL CRIMINALE È ANCORA A PIEDE LIBERO – ONICHINI AVEVA ANCHE CARICATO IL MALVIVENTE PER PORTARLO IN OSPEDALE, MA POI HA DECISO DI LASCIARLO IN UN CAMPO DOPO CHE IL LADRO GLI AVEVA PUNTATO UN COLTELLO ALLA GOLA…

Claudia Osmetti per "Libero quotidiano"

Otto anni dopo, Walter Onichini finisce in carcere. «Non è facile da accettare - dice la moglie Sara, - la viviamo come un'ingiustizia». È un commerciante padovano, Onichini. Ha 39 anni e gestisce un'azienda per la lavorazione della carne: la sua vicenda inizia nel 2013, in una notte di luglio, quando si sveglia di soprassalto per dei rumori sospetti davanti alla sua villa di Legnaro. Si affaccia al balcone e lo vede, il ladro che sta armeggiando attorno alla sua macchina.

È in giardino, si chiama Nelson Ndreca, è di origini albanesi, sui vent' anni. Ha anche una lista di precedenti lunga così, Ndreca: ma questo Onichini, allora, non lo sa. Sa solo che qualcuno è entrato nella sua proprietà, che ha cattive attenzioni, che potrebbe finire male. «L'ho fatto per mio figlio», dirà in tribunale. Lì per lì agisce d'impulso, prende il fucile e spara. Colpisce l'albanese, ferendolo. Poi scende le scale, carica il malvivente in macchina e avvia il motore.

Vuole portarlo in ospedale, ma lo lascia in un campo, a qualche chilometro di distanza. Una volta tornato a casa chiama i carabinieri. Il mattino dopo è su tutti i giornali. L'ennesimo commerciante che reagisce, che prova a proteggersi. Una legge sulla legittima difesa, ancora, non c'è in Italia: se ne parla da tanto, chi la auspica (la Lega) si schiera a fianco di Onichini; chi non ne vuol sentire neanche l'odore punta il dito. Otto anni vanno avanti così. Tra processi, avvocati, faldoni. Il primo grado è una mazzata: «colpevole», dicono i giudici.

Lui ricorre in appello, non va meglio: gli danno 4 anni, 10 mesi e 27 giorni di carcere per tentato omicidio. Il suo avvocato, Ernesto de Toni, spiega ai magistrati che sì, è vero: se quella volante delle forze dell'ordine non avesse trovato quasi subito Ndreca, sarebbe morto dissanguato, ma il suo assistito voleva davvero portarlo a medicare. Però a metà strada si è trovato un coltello puntato alla gola e ha dovuto lasciarlo andare.

Il caso arriva in Cassazione e si accende qualche speranza quando il procuratore generale chiede di derubricare il reato, di ammettere l'eccesso colposo di legittima difesa. Niente da fare: la Suprema Corte conferma la condanna. E lunedì mattina, per Onichini, si aprono le porte del penitenziario. Gli uomini dell'Arma che bussano alla porta di casa. «No, non adesso», la moglie scoppia a piangere, «ci sono i bambini, non volevo che vedessero».

Resta anche l'amaro in bocca, perché Ndreca in tribunale s' è presentato solo per testimoniare contro di lui: poi, e nonostante una condanna già bollata ma senza l'ordine di carcerazione, se l'è data a gambe. «Adesso siete venuti in cinque per prendere me - sospira Onichini agli agenti che lo portano via, - ma quando lo Stato ha avuto la sua occasione per arrestare quel criminale (il riferimento, ovvio, è a Ndreca: ndr), nessuno ha mosso un dito».

Una vita distrutta, quella degli Onichini. Costretti a cambiare casa, a trasferirsi in provincia di Venezia («lì non riuscivamo eppure a chiudere occhio, troppa paura», si sfoga Sara sulle pagine locali del Corsera), a reinventarsi. Ma sempre con quel fardello, le parcelle dei legali da una partee le spese processuali dall'altra. Sabato prossimo, alle 20, fuori dal casermone del carcere di Santa Maria Maggiore, a Venezia, dove è stato trasferito Onichini poche ore dopo l'arresto, è già stato indetto un flash-mob di solidarietà.

«Vogliamo mandare un messaggio a Walter, dirgli che noi siamo qui, siamo con lui e non molleremo», sostengono gli organizzatori: «Lo hanno strappato alla sua famiglia, è un padre, un lavoratore onestoo». Anche l'albanese che voleva rubargli l'alto avrebbe dovuto farsi tre anni di prigione. Ma di lui se ne sono perse le tracce. Ha fatto giusto in tempo a richiedere un risarcimento di oltre 300mila euro.