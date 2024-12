“I REALI RAPPRESENTANO LA FAVOLA, MA A INTERESSARE IL PUBBLICO SONO GLI SCANDALI” - LAVINIA OREFICI, AUTRICE DEL LIBRO “ROYAL SAGA. LUCI E OMBRE DIETRO LE FAMIGLIE REALI”, RIVELA PERCHÉ LE MONARCHIE AFFASCINANO I COMUNI MORTALI: “TRADIMENTI E RIBELLIONI CONTRIBUISCONO ALLA GRANDEZZA DI ALCUNE CORONE. FIGURE COME DIANA O MEGHAN INGIGANTISCONO ELISABETTA II. QUALE MONARCHIA RIUSCIRÀ AD AFFRONTARE LE SFIDE DEL FUTURO? I WINDSOR SONO I PIÙ FORTI MEDIATICAMENTE, MA…”

Estratto dell’articolo di Carlo Faricciotti per "Visto settimanale"

royal saga. luci e ombre dietro le famiglie reali lavinia orefici 1

Con Royal Saga. Luci e ombre dietro le famiglie reali (Piemme, pag. 336, euro 19,90), Lavinia Orefici ci porta in un viaggio tra le monarchie del mondo, dagli intramontabili Windsor ai regni esotici di Thailandia e Brunei, passando per la Spagna dei Borbone e il principato di Monaco. Attraverso aneddoti, curiosità, scandali e segreti, il libro esplora la vita pubblica e privata di re, regine, principi e principesse, raccontando il loro ruolo come simboli di tradizione e glamour, ma anche come protagonisti di una saga che mescola fascino e fragilità umane.

royal saga. luci e ombre dietro le famiglie reali lavinia orefici

Quale ritiene sia il più grande cambiamento che stanno affrontando le monarchie nel XXI secolo? Ha notato dei modelli comuni nel modo in cui le diverse case reali stanno cercando di modernizzarsi?

«Mi sembra che le monarchie stiano cercando di riposizionarsi nella società contemporanea. Il cambiamento più evidente, adottato da tutti i casati europei, riguarda il ruolo dei working royals. La maggior parte delle corone ha deciso di ridurre il numero di Altezze Reali, privilegiando la linea di successione diretta al trono. Resta però da capire se questa strategia sarà vincente sul lungo periodo».

Come è cambiato il suo modo di vedere le famiglie reali da quando ha iniziato a occuparsene professionalmente?

«[…] l’aspetto più leggero, legato a curiosità, pettegolezzi e scandali, alimenta l’attenzione sulle monarchie, rendendole in alcuni casi più pop. Soprattutto, riconosco ad alcuni personaggi un enorme senso del dovere, dello stato e della responsabilità, come Elisabetta II o Sofia di Spagna».

fratelli e sorelle tra i reali inglesi

Quale aspetto delle storie reali cattura maggiormente l’interesse del pubblico italiano?

«Sicuramente i motivi più apparenti: matrimoni, tradimenti, ribellioni e scandali, che capisco essere molto divertenti. Tuttavia, anche questi scandali contribuiscono alla grandezza di alcune corone. Figure come Diana o Meghan non fanno altro che ingigantire un personaggio come Elisabetta II».

Come spiegherebbe il persistente fascino che le famiglie reali esercitano sul pubblico, anche in paesi non monarchici come l’Italia?

re felipe e Letizia Ortiz

«I reali rappresentano la favola. Chiunque di noi è cresciuto con l’idea della favola e del lieto fine. Inoltre, nei paesi monarchici, il re è un forte collante di unità nazionale. […]».

Tra tutte le famiglie reali che ha studiato, quale ritiene abbia il protocollo più rigido e quale il più flessibile?

«Mi sembra che ormai tutto sia un po’ sdoganato ovunque. Tuttavia, il protocollo, per quanto rigido, alimenta il mito. Le monarchie più “borghesi” sono più accessibili, ma sul lungo periodo avranno lo stesso fascino? La forza delle monarchie risiede anche nel mistero che le circonda».

lavinia orefici con la madre antonella delprino

Quale monarchia le sembra meglio attrezzata per affrontare le sfide future?

«Difficile a dirsi. I Windsor sono i più forti mediaticamente, ma anche i più esposti alle critiche. I regni del Nord mantengono un profilo più basso. Le monarchie arabe affrontano problemi legati ai diritti umani, ma hanno il vantaggio delle risorse economiche. Infine, molte monarchie europee devono fronteggiare il revisionismo storico, come le richieste di risarcimenti da parte di ex colonie britanniche».

Come vede il ruolo dei social nelle strategie di comunicazione delle case reali?

alberto di monaco e la moglie charlene

«I social sono molto importanti, consentendo messaggi immediati e una comunicazione meno formale. Penso, ad esempio, ai consigli di lettura della regina Camilla, alle ricette condivise o alle foto informali del principe William. Tuttavia, per comunicati importanti, si continuano a utilizzare i mezzi tradizionali».

Ha mai avuto modo di interagire personalmente con membri di famiglie reali? Se sì, come è stata l’esperienza?

meghan markle principe harry proincipe william kate middleton

«Sì, ho incontrato diversi royals. In particolare, Re Carlo, quando era principe del Galles, durante una visita a Roma. All’Accademia Britannica, si fermò a parlare con un piccolo gruppo di giornalisti. Fu gentile e disse che amava molto l’Italia».

Tra tutti i royal di cui ha scritto, chi le piacerebbe intervistare e perché?

«Chi altri se non la più grande regina: Elisabetta II? Peccato che non sia più possibile».

