“SCENT” OF A WOMAN - VITA E TRASGRESSIONI DELLA 46ENNE ANGELICA SCENT, EX ASSISTENTE DI VOLO CHE SI È DATA PRIMA AL PORNO E POI È PASSATA A FARE LA ESCORT: “HO LASCIATO IL LAVORO PERCHÉ LA MIA VITA ERA DIVENTATA MONOTONA. HO GIRATO PIU’ DI 30 FILM E MI PIACE QUEL CHE FACCIO. LA PROPOSTA PIÙ ASSURDA CHE MI HANNO FATTO? UN TIPO MI VOLEVA RICOMPENSARE SOLO PER GUARDARLO MENTRE…”

Mattia Pagliarulo per Dagospia

Signora Scent, come mai ha deciso di cambiare così radicalmente lavoro? Da assistente di volo a pornostar ed escort c’è un abisso...

Ho lasciato il mio posto sicuro di assistente di volo perché la mia vita era diventata monotona, e poi perché amavo il sesso e il mondo dell’hard. La mia ambizione era quella di diventare un medico, ma per esigenze di vita e di soldi partecipai a questo concorso per Alitalia e lo vinsi, poi nel 2008 lasciai. Sin da adolescente sognavo di essere una pornoattrice. Ho iniziato per gioco e curiosità frequentando i club privè con un compagno conosciuto su internet dopo la separazione da mio marito, il padre dei miei figli.

Come riesce a conciliare il suo ruolo di madre con la carriera a luci rosse?

Il tempo libero è molto poco, ma quello che ho lo dedico ai miei ragazzi che ormai sono più che adolescenti. Purtroppo sono sempre stata poco presente nella loro vita prima per il mio lavoro da hostess ed ora con quello di pornostar ed escort. Quando sono assente restano con la nonna.

La sua famiglia è a conoscenza di questa sua professione ?

Ovviamente si...sia i miei figli, sia il mio ex marito sanno ciò che faccio. È molto difficile nascondersi. All’inizio è stata dura accettare l’idea di avere una mamma pornoattrice, specialmente per il mio figlio più piccolo, ma con le parole e la ragione tutto si risolve e si accetta. Li ho cresciuti con una mentalità aperta.

Gli addetti ai lavori dicono che non è una che si tira indietro affatto in ambito sessuale...

Adoro il sesso orale. Se le donne vogliono praticarlo bene devono essere golose, e amare ciò che state facendo: bisogna immaginare di mangiare il gelato più buono al mondo degustandolo con cura, leccandolo ovunque e ogni tanto dando anche qualche affondo fino alla base del cono, dovete mangiarlo con avidità e in più quantità che vi è possibile per poi gustarvi in fine la dolce panna che lo caratterizza.

Quante pellicole hard ha girato in questi dieci anni di carriera?

Ho girato circa una trentina di film, quelli che mi piacciono di più e che consiglio di guardare sono “Nuovo scandalo a Spoleto”, “Porcostar” e “Campi Bisenzio, inculami con l’assenzio”.

A spanne con quanti uomini e donne è stata a letto?

Ho perso il conto...

In cosa si sente “unica” nell’ambito del cinema hard?

Ciò che mi fa esser diversa rispetto alle altre è la passione reale durante le riprese...amo godermi ogni istante senza pormi alcun limite.

Qual è la proposta più strana che un cliente o fans le ha fatto?

Difficilmente mi sconvolgo ma un tipo una volta mi voleva ricompensare solo per guardarlo bere dello sperma da dei profilattici usati, mi avrebbe pagato 30 € a “bevuta”. Ovviamente non accettai...ancora oggi rabbrividisco, c’è un limite a tutto!

Quanto pensa di andare avanti con la sua carriera?

Fosse me andrei avanti finché vivo m mi rendo conto però che anche l’ occhio vuole la sua parte e quindi credo che resterò in gioco ancora per 7/8 anni, magari avvalendomi dell’ausilio di un buon chirurgo plastico…

Molte donne rifiutano il sesso anale dai loro partner, cosa ne pensa e che rapporto ha lei con questa pratica molto richiesta dai maschietti?

Non lo amo più di tanto. Consiglio a chi non vuol farlo, di pensare che tutto ciò che esce da lì dietro può tranquillamente rientrarci. Bisogna prima provarlo per giudicare. La prima volta meglio usare un buon lubrificante...

Qual è il segreto per tenersi un uomo e non farlo scappare?

Un buon pompino al giorno.

Dove possono seguirla i lettori incuriositi da questa intervista ?

In maniera virtuale sui social, sul mio sito e guardando i miei film. E poi sono spesso in tour per l’Italia per conoscere tanti nuovi amici…

