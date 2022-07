4 lug 2022 08:17

“LA SITUAZIONE DELLA MARMOLADA SI CONOSCEVA, MA QUESTO È UN EVENTO IMPREVEDIBILE” - IL GLACIOLOGO MAURO VAROTTO: “LE TEMPERATURE ESTIVE TROPPO ELEVATE IN TUTTA LA CATENA MONTUOSA, VETTA COMPRESA, CHE RIMANGONO SOPRA LO ZERO ININTERROTTAMENTE PER 24 ORE, PROVOCANDO LA FUSIONE DEL GHIACCIO. DODICI GRADI DURANTE IL GIORNO, E NON MENO DI QUATTRO LA NOTTE, DETERMINANO QUESTE SITUAZIONI. C'È ANCHE IL PROBLEMA DELLA POCA NEVE CHE È CADUTA. BISOGNA RIDURRE LE EMISSIONI DI CO2…”