“SONO CERTO CHE DAL SAN RAFFAELE NE USCIRÀ ‘SOLLEVATO’” – VITTORIO SGARBI FA GLI AUGURI ALL’AMICO FLAVIO BRIATORE INVITANDOLO “A GUARDARE IL LATO POSITIVO” E POSTANDO LA NOTIZIA DEL FRANCESE CHE HA AVUTO UN’EREZIONE DI 4 ORE COME EFFETTO COLLATERALE DEL CORONAVIRUS. FORSE, UNA VOLTA GUARITO DALLA PROSTATITE...

TU CHIAMALE, SE VUOI, EREZIONI – IN FRANCIA UN UOMO RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA HA UN DURELLO PER OLTRE 4 ORE: “IL PRIAPISMO CAUSATO DAL COVID” (DAGOSPIA DEL 3 LUGLIO 2020)

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/tu-chiamale-se-vuoi-erezioni-ndash-francia-uomo-ricoverato-241227.htm

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Auguri di pronta guarigione a Flavio Briatore. Invitandolo a guardare, sempre, il lato positivo degli accadimenti. Sono certo che dal San Raffaele ne uscirà "sollevato". <a href="https://t.co/3wf59bQt6n">https://t.co/3wf59bQt6n</a> <a href="https://twitter.com/stampasgarbi?ref_src=twsrc%5Etfw">@stampasgarbi</a> <a href="https://twitter.com/ilgiornale?ref_src=twsrc%5Etfw">@ilgiornale</a> <a href="https://twitter.com/vfeltri?ref_src=twsrc%5Etfw">@vfeltri</a> <a href="https://twitter.com/Libero_official?ref_src=twsrc%5Etfw">@Libero_official</a> <a href="https://twitter.com/Adnkronos?ref_src=twsrc%5Etfw">@Adnkronos</a> <a href="https://twitter.com/Briatore?ref_src=twsrc%5Etfw">@Briatore</a></p>— Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) <a href="https://twitter.com/VittorioSgarbi/status/1298631480646815745?ref_src=twsrc%5Etfw">August 26, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

FLAVIO BRIATORE, VITTORIO SGARBI E L'AUGURIO INSOLITO: "EREZIONE DI 4 ORE", L'EFFETTO COLLATERALE DEL VIRUS

VITTORIO SGARBI FLAVIO BRIATORE

Da www.liberoquotidiano.it

“Auguri di pronta guarigione a Flavio Briatore”. Vittorio Sgarbi torna a parlare dell’imprenditore del Billionaire, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dopo essere stato positivo al coronavirus.

erezione uomo covid

Già nella giornata di ieri il noto critico d’arte aveva sfidato gli allarmisti che stavano godendo per la notizia del ricovero di Briatore, dichiarando che quando il 70enne uscirà indenne dall’ospedale sarà la conferma del fatto che il virus è scarsamente letale.

LA STORY DI BRIATORE DAL SAN RAFFAELE

Ora però Sgarbi lo invita a guardare il lato positivo degli accadimenti: “Sono certo che dal San Raffaele ne uscirà sollevato”, ha scritto sui social rilanciando un articolo di un uomo francese che ha avuto un’erezione per oltre quattro ore. Una situazione causata da un coagulo di sangue rimasto intrappolato nel pene: alcuni studi hanno evidenziato come il coronavirus può portare un’alterazione della coagulazione del sangue. Il caso è stato studiato sull’American Journal of Emergency Medicine ed è ora oggetto di indagine.

FLAVIO BRIATORE ALBERTO ZANGRILLO erezione 2 erezione 1 BRIATORE ROSSO briatore prostatite-19 SELVAGGIA LUCARELLI E LA STORY DI BRIATORE DAL SAN RAFFAELE Flavio Briatore Claudio Mazzanti contro Briatore IL TWEET DI AUGURI DI VITTORIO SGARBI A FLAVIO BRIATORE